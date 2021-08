Whirlpool: cala la produzione in programma ad agosto per “colpa” delle ferie estive

FABRIANO – Cala la produzione in programma ad agosto nello stabilimento Whirlpool di Melano a Fabriano, ma per “colpa” delle ferie estive. Stabile, invece, il numero dei lavoratori interinali. Questo proprio per garantire le ferie ai dipendenti a tempo indeterminato senza andare a incidere troppo sulla produzione che, in questo mese di agosto, è stimata in 111.700 piani cottura, di cui 73.800 elettrici. Questo quanto emerge dalle considerazioni di fonti sindacali sui programmi della multinazionale americana.

La produzione

Inizia il mese clou per le ferie estive che in Whirlpool, da alcuni anni, non si svolgono più solo ad agosto con il conseguente stop totale della produzione per chiusura stabilimento. Le ferie sono scaglionate nel corso di tutto il periodo giugno-agosto. E proprio da luglio, i lavoratori dello stabilimento di Melano sono stati suddivisi in due gruppi per poter godere di due settimane di ferie ciascun gruppo, uno alla volta, a scorrimento. Ma, in queste settimane è, comunque, prevista una chiusura totale del sito produttivo per una settimana intera, quella di Ferragosto. Mentre, addirittura le linee di produzione dei piani cottura a gas sono ferme per tre settimane consecutive. Per questo motivo, la produzione di piani cottura è in discesa rispetto a giugno e luglio, ma in linea con quanto preventivato nel budget di inizio anno. Vale a dire, 111.700 piani cottura, di cui 73.800 a gas. Per conseguire questo obiettivo, confermato il numero di lavoratori interinali, complessivamente 42, con contratti a scadenza differente e comprese fra questo mese e il prossimo, settembre.

In linea con il budget

Come detto, scende leggermente la produzione rispetto a giugno e luglio, quando rispettivamente sono stati immessi nel mercato 141.000 piani cottura, di cui 67.000 gas, e 134.000 piani cottura, di cui 68.000 a gas, prodotti a Melano. Comunque sia, rispetto al budget di inizio anno, in casa Whirlpool si sta mantenendo la tabella di marcia: ottime performance a gennaio una produzione di 160.000 pezzi; numeri confermati a febbraio; mentre a marzo si è cresciuti con 188.000 pezzi. Ad aprile, tradizionalmente un mese di bassa stagionalità per il comparto del bianco, i numeri hanno iniziato a flettere. Sono stati prodotti 150mila piani cottura, di cui 84.000 elettrici e 66.000 gas. Trend in discesa, ma in linea con il budget preventivato, per maggio: 144.000 piani cottura, di cui 61.000 a gas. A giugno, come detto, si è tornati a salire a 141.000 piani cottura, di cui 67.000 gas. Per poi ridiscendere a luglio a 134.000 piani cottura, di cui 68.000 a gas.