Fabriano, volano i conti di Elica: ricavi +31,7%, 22 milioni di euro pronti per investimenti

FABRIANO – Volano i conti di Elica, multinazionale di Fabriano, anche nel terzo trimestre del 2021. I ricavi sono pari a 406,9 milioni di euro (+31,7% rispetto allo stesso periodo del 2020), Ebit normalizzato a 24,9 milioni (6,1% sui ricavi); posizione finanziaria netta a 32 milioni di euro rispetto ai 67 dei primi nove mesi del 2020; 22 milioni di euro di cassa disponibile dalla cessione del 19% di Elica PB India, somme a supporto della crescita.

Il segmento Cooking, proprio il comparto che la multinazionale di Fabriano sta riorganizzando con una dura vertenza in atto con lavoratori e parti sociali, ha evidenziato una variazione complessiva del +29,6%, registrando un progresso significativo sia nelle vendite a marchi propri che nel segmento OEM (rispettivamente +30,0% e +29,2%). Tale variazione è principalmente imputabile alla crescita in EMEA e alla gamma piani cottura aspiranti NikolaTesla che oggi rappresenta circa il 12% del fatturato Cooking, anche a seguito dell’introduzione del modello NikolaTesla Fit, che ha guidato il fatturato del terzo trimestre dell’anno nel segmento alto di gamma rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019.

Prosegue anche nei primi nove mesi dell’anno il trend di crescita del segmento Motori (+44,6% rispetto allo stesso periodo 2020, +28% organica) guidato, in particolare, dallo sviluppo delle aree “heating” e “ventilation” e dal consolidamento di EMC e CPS acquisite il 2 luglio scorso che hanno contribuito per circa 6,9 milioni di Euro. Il Risultato Netto normalizzato è positivo per 16,9 milioni di euro, rispetto a 2,3 milioni di Eeuro dei primi nove mesi del 2020. Previsioni di chiusura anno con ricavi in crescita pari al +17%-18% rispetto al 2020 e una posizione finanziaria netta in costante miglioramento. Questi gli indicatori economici dei risultati consolidati al 30 settembre 2021 approvati questa mattina, in videoconferenza, dal CdA di Elica.

Il commento dell’ad di Elica

«Nel terzo trimestre abbiamo confermato la nostra capacità di creare valore nonostante lo scenario delle materie prime rimanga critico sia in termini di inflazione che disponibilità – ha commentato Giulio Cocci, Amministratore Delegato di Elica -. Siamo cresciuti in tutti i segmenti di business, abbiamo continuato a lavorare sul price-mix in modo tale da neutralizzare gli aumenti di costo, mentre stiamo mettendo a terra azioni di profonda discontinuità che ci porteranno a raggiungere i nostri obiettivi di medio periodo. In questo scenario, il forte miglioramento della posizione finanziaria netta e i 22 milioni di euro di cassa dell’operazione indiana consentiranno di accelerare i nostri progetti di crescita nel Cooking in mercati chiave per lo sviluppo futuro del Gruppo».