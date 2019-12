Vandali in azione a Fabriano: danneggiata la vetrina di un negozio

Preso di mira lo storico negozio Talmone in piazza Garibaldi. Sconsolati i proprietari che dovranno prepararsi a sborsare un migliaio di euro per riparare i danni

FABRIANO – Vandali della notte fra sabato 21 e domenica 22 nel centro storico di Fabriano. Danneggiata la vetrina dello storico negozio Talmone in piazza Garibaldi. Sconsolati i proprietari che dovranno prepararsi a sborsare un migliaio di euro per riparare i danni.

Da sempre è una delle più apprezzate e addobbate vetrine durante il periodo natalizio, eppure questo non ha fermato l’azione dei soliti vandali a Fabriano. Nella notte fra sabato e ieri, sono tornati in azione e l’hanno danneggiata. Probabilmente ubriachi o annoiati, fatto sta che non esiste una spiegazione logica per questo modo di agire di giovani, con ogni probabilità, che si trasformano in vandali compiendo veri atti di micro-delinquenza nel cuore del centro storico cittadino e non solo.

A scoprire l’amara sorpresa, i proprietari dell’attività commerciale che ieri mattina, 22 dicembre, intorno alle 9:30, hanno aperto il negozio. «I danneggiamenti sono nella parte bassa della vetrina. Si tratta di un atto vandalico fine a sé stesso compiuto da qualche cretino, visto che non ci sono forzature o tentativi di effrazione alla porta e nessuno si è introdotto nel negozio per rubare», racconta la commerciante in merito al danneggiamento avvenuto in piena notte.

«Avevamo chiuso sabato alle 20 e tutto era regolare», aggiunge la negoziante che ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti ai carabinieri. «Ora dobbiamo capire a quanto ammonta il danno, ma probabilmente si tratta di una cifra piuttosto ingente superiore al migliaio di euro. Speriamo che ci siano telecamere in zona per aiutare a scoprire l’autore di questa stupida azione».

Dunque, spetterà ai carabinieri della Compagnia di Fabriano indagare e cercare di risalire ai responsabili. E sperare, così, di porre un freno a un fenomeno che, soprattutto nei fine settimana, presenta sempre un conto salato, fra auto danneggiate e rigate, arredi urbani vandalizzati, muri dei palazzi imbrattati con scritte e, ora, anche vetrine dei negozi prese di mira.

