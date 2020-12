Fabriano, vaccino anti-influenzale gratis per i dipendenti di Elica

L’azienda si era già contraddistinta per l’attivazione in tempo record di un protocollo di sicurezza nel mese di marzo scorso per prevenire e abbassare il rischio di una eventuale diffusione del coronavirus

FABRIANO – Campagna di vaccinazione anti-influenzale gratuita in Elica. La multinazionale di Fabriano, leader nel settore delle cappe aspiranti, si conferma sempre molto attenta ai propri dipendenti, tanto più in una fase così delicata come quella dovuta alla pandemia da Coronavirus. L’azienda presieduta da Francesco Casoli, infatti, ha avviato una campagna di vaccinazione anti-influenzale gratuita per i suoi dipendenti a cui potranno accedere in via semplificata e rapida a differenza di quanto sta accadendo in generale in tutta Italia. Dunque, un modo per bypassare la difficoltà dell’approvvigionamento del vaccino anti-influenzale che si sta riscontrando in quasi tutte le regioni della Penisola.

La campagna di vaccinazione gratuita è partita in questi giorni, evidenziano dal quartier generale della multinazionale di Fabriano. Ad effettuarla è il medico aziendale. L’azienda si era già contraddistinta per l’attivazione in tempo record di un protocollo di sicurezza nel mese di marzo scorso per prevenire e abbassare il rischio di una eventuale diffusione del Coronavirus e contemporaneamente aperto un’assicurazione con coperture e servizi dedicati per i propri dipendenti. A testimonianza di quanto effettivamente efficaci siano le misure anti-Covid implementate, il tasso praticamente nullo di contagi aziendali. In questi mesi l’azienda, che ha ripreso la normale attività produttiva e quella negli uffici, sta affrontando la pandemia adeguando continuamente le misure di contenimento del rischio, dalla gestione degli spazi all’uso della mensa, fino alla possibilità di accedere ai tamponi in caso di sospetto contatto con il virus.

«In un momento così complesso per il sistema sanitario abbiamo pensato di mettere a disposizione delle persone di Elica uno strumento valido per limitare le complicazioni di salute che anche una semplice influenza oggi può causare. La cura dei nostri dipendenti è una priorità e finché la pandemia non cesserà, la nostra attenzione sul tema rimarrà massima», ha commentato l’Amministratore Delegato di Elica, Mauro Sacchetto.