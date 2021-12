Vaccinazioni anti-Covid: disponibili 1.000 slot di prenotazione per l’hub di Fabriano

FABRIANO – Primo giorno di operatività nella nuova sede di via G. Di Vittorio del Punto vaccinale di Popolazione a Fabriano. Sono stati aperti numerosi slot per poter fissare la somministrazione del vaccino contro il Coronavirus, circa mille. E questo perché grazie proprio alla nuova location individuata, le postazioni per la somministrazione sono raddoppiate da due a quattro. Così facendo si spera di imprimere un’ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale, soprattutto fra i residenti dei cinque Comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico.

Prenotazioni

Spesso e volentieri, nelle scorse settimane, molti residenti nel comprensorio fabrianese evidenziavano la difficoltà di poter prenotare slot al Punto vaccinale di popolazione di Fabriano. E questo era dovuto agli spazi esigui in cui era, gli ex uffici dell’Agenzia delle Entrate al centro commerciale Il Gentile.

Da oggi, 27 dicembre, invece, il trasferimento nella ex sede della Cri, di fronte al distaccamento dei vigili del fuoco. Ciò ha permesso il raddoppio delle postazioni, da due a quattro. E, quindi, l’inserimento dei primi mille slot per le prenotazioni attraverso la piattaforma regionale. Un’occasione da non perdere per poter ricevere presto la dose booster o per iniziare e completare il percorso vaccinale. E i numeri della pandemia certificano la necessità di questo colpo di acceleratore.

I dati e i controlli

Continuano a salire gli attualmente positivi al Covid-19 nei cinque comuni dell’Ambito 10. Fabriano fa registrare ben 205 positivi al Covid con 503 persone in quarantena o isolamento; Sassoferrato arriva a toccare quota 62 e 112 sassoferratesi in quarantena; sono 5 i positivi a Serra San Quirico e 18 serrani in quarantena; A Cerreto D’Esi si è arrivati a 12 casi e 20 in quarantena; Genga ha 6 casi di positività con 12 gengarini in quarantena. Complessivamente abbiamo 290 persone contagiate dal Covid-19 e 665 residenti nell’Ambito 10 in quarantena o isolamento. Dati aggiornati a oggi, 27 dicembre.

I controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle normative anti-covid proseguono. Nell’ultima settimana sono stati attuati mirati controlli ad attività commerciali, alberghi, trasporti pubblici locali e centri di aggregazione. Durante i suddetti servizi sono state controllate 363 persone, 77 esercizi, sanzionati 2 esercenti privi di green pass. Entrambi hanno sospeso momentaneamente la loro attività per sottoporsi al relativo tampone. Poi, una volta arrivato l’esito negativo dello stesso, hanno regolarmente riaperto.