Unione montana dell’Esino Frasassi: entrano Cupramontana, Mergo e Staffolo

FABRIANO – Cupramontana, Mergo e Staffolo sono entrati all’interno dell’Unione Montana Esino Frasassi composta da Fabriano, Cerreto D’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico. Ad annunciarlo il vicepresidente, nonché sindaco della città della carta, Gabriele Santarelli. «Si è svolto il Consiglio dell’Unione Montana Esino Frasassi durante il quale è stato formalizzato l’ingresso dei comuni di Cupramontana, Mergo e Staffolo. Ritengo questo un passaggio molto significativo e testimonia il buon lavoro fatto in questi anni per rendere l’Ente sempre più inclusivo», le sue parole.

I prossimi passi

Secondo Gabriele Santarelli, che ha la delega al Parco Gola della Rossa e di Frasassi «ci siamo lasciati alle spalle le dinamiche divisive per unire le forze e programmare insieme una visione di territorio, appunto, unito». E questo anche al «ruolo fondamentale in questa nuova gestione che ha svolto l’Ente Parco, che si è aperto al territorio coinvolgendo, nelle sue attività, anche i Comuni non ricompresi nei propri confini. Questo nuovo percorso è stato percepito positivamente anche all’esterno e oggi siamo stati felici di accogliere tre nuovi Comuni che potranno contribuire nella crescita collettiva».

L’Unione Montana «si è prefissata l’obiettivo di potenziare il sistema dei servizi Sociali attraverso la stabilizzazione delle Assistenti sociali dell’Ambito e di costituire una Centrale Unica di Committenza in grado di gestire i bandi, elemento fondamentale soprattutto in questa fase nella quale i comuni sono chiamati a gestire risorse importanti derivanti dal PNRR». A queste due missioni fondamentali «si potranno e dovranno integrare altri servizi utili al territorio e basati sulla condivisione dell’organizzazione», ha concluso il vicepresidente dell’Unione Montana Esino Frasassi, nonché sindaco della città di Fabriano, Gabriele Santarelli.