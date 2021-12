Fabriano, l’ultimo saluto a Domenico Turchi: il rugby cittadino in lutto

Grande appassionato di sport, ha collaborato con il Palio di San Giovanni Battista e con il Fabriano Rugby dove per anni ha contribuito a far crescere la società

FABRIANO – Oggi pomeriggio, 18 dicembre alle 15, presso la chiesa della Misericordia di Fabriano l’ultimo saluto a Domenici Turchi, deceduto, giovedì sera, a 70 anni. Grande appassionato di sport, ha collaborato con il Palio di San Giovanni Battista e con il Fabriano Rugby dove per anni ha contribuito a far crescere la società. «Domenico ha sempre creduto in quei valori che il rugby cerca di portare tra i più giovani», lo ricordano dal Fabriano Rugby. Anche l’amministrazione comunale omaggia Domenico Turchi, «un uomo di una cordialità e di una simpatia rare, ma soprattutto un uomo di sport, un uomo di campo come ne sono rimasti pochi. Sempre pronto ad aiutare i suoi ragazzi della Asd Rugby, infaticabile dell’impegno, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Nel corso del nostro mandato – riferiscono il sindaco Santarelli e l’assessore Scaloni – abbiamo avuto l’opportunità e la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo, stringendo con lui un rapporto che spesso è andato oltre quello istituzionale. Ci mancherà, mancherà a tutti gli sportivi Fabrianesi ai suoi ragazzi del rugby in particolare, mancherà alla sua città. Ci stringiamo ai suoi familiari e ai suoi amici nel dolore di questo momento».

Commosso il ricordo del Fabriano rugby

«Oggi è un giorno triste per la grande famiglia del Fabriano Rugby – si legge in un post pubblicato su Facebook -. Piangiamo l’improvvisa scomparsa di Domenico Turchi. Da sempre vicino, e parte integrante delle attività societarie, è mancato improvvisamente nella serata di giovedì. Un dolore che ci colpisce duramente, perché Domenico ha sempre creduto in quei valori che il rugby da anni cerca di portare tra i più giovani. Domenico credeva nei giovani, nello spirito portato in campo dai tanti che hanno vestito e vestono i colori della società fabrianese. Le nostre condoglianze, il nostro sostegno e l’abbraccio più grande a tutta la famiglia, a Marisa, Fabio, Paolo ed Ilaria».