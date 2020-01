Fabriano: saranno in tanti per l’ultimo saluto ad Anna Maria Pierpaoli

FABRIANO – Domani l’ultimo saluto ad Anna Maria Pierpaoli, storica titolare dell’antica pizzeria di corso Repubblica di Fabriano deceduta ieri 16 gennaio a 79 anni. Il funerale si svolgerà domani, sabato 18 gennaio, alle 10:30 nella chiesa Cattedrale di San Venanzio. Il corteo funebre si muoverà dalla camera ardente, allestita all’interno dei locali dell’obitorio dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Il feretro sarà successivamente tumulato nel cimitero di Santa Maria.

Pensi alla pizza al taglio a Fabriano, e due sono i nomi che vengono immediatamente in mente a intere generazioni di fabrianesi: pizzeria Da Cesare gestita dai coniugi Cesare Donninelli e Anna Maria Pierpaoli. Il loro locale era in pieno centro storico, lungo corso della Repubblica, una posizione strategica per tutti coloro che uscivano dagli uffici o che volevano passeggiare in centro a Fabriano. Ma non era strano che si prendesse l’auto apposta per poter gustare la loro pizza pur risiedendo in altre zone della città.

Anna Maria Pierpaoli

In tanti oggi sono accorsi alla camera ardente per tributare l’estremo saluto alla 79enne commerciante. Decine di clienti affezionati che ricordano, oltre alla buonissima pizza, il suo sorriso, la sua cortesia e la sua gentilezza. «Era il quid in più per il quale ci si recava alla pizzeria Da Cesare. L’accoglienza che i titolari, Anna Maria in particolare, riservavano a tutta la clientela, nessuno escluso»: è questo il commosso ricordo affidato a Facebook da tantissimi fabrianesi.

«Una gran bella persona. Sorridente, gentile, sempre disponibile. Un altro pezzo della nostra storia che se ne va, con tanto, tanto dispiacere», gli fa eco una carissima amica della 79enne commerciante. E proprio il mondo del commercio di Fabriano si stringe attorno ai familiari di Anna Maria tributandole il giusto onore «per essere sempre riuscita a rappresentare nel migliore dei modi il nostro comparto».

I funerali, come detto, si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Fabriano alle 10:30. Dopo le esequie, il feretro riposerà nel cimitero cittadino di Santa Maria.