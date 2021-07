Sono previste escursioni, musica e le esperienze dei giovani imprenditori che hanno deciso di non lasciare il territorio, ma impegnarsi per l'economia locale

FABRIANO – Ultima tappa per Su2Piedi, il festival della montagna promosso dall’Ambito 10 di Fabriano, che il oggi e il primo agosto esplorerà la suggestiva cornice del Castello di Precicchie, nota frazione della città della carta. Il programma prevede per oggi, 31 luglio, escursioni e musica. A partire dalle 15:30 e fino alle 19, ogni 15-30 minuti le guide dell’IIS “Morea Vivarelli” condurranno gli escursionisti in un itinerario che partirà all’ombra del castello, uno dei più noti scorci del territorio di Fabriano. Ad accompagnare i partecipanti lungo il percorso, due giovani imprenditori che hanno scelto di sfidare le difficoltà e aprire sul territorio le loro attività: la graphic designer Valentina Monacelli e Marco Busco, titolare della paninoteca “Fuori tempo”, entrambi di Fabriano. Dalle 21:30, di nuovo appuntamento con la musica, grazie al trio formato da Pier Paolo Chiaraluce (contrabbasso), Mauro Cimarra (batteria) e Leonardo Francesconi (piano), in collaborazione con Fabriano Pro Musica: e per chi volesse alzare lo sguardo sulla piana di Fabriano illuminata dalle stelle, anche questa volta sarà possibile dormire in tenda sul posto.

Domenica primo Agosto

Incontri con gli imprenditori e riflessioni sul lavoro. Dalle 10, Valentina Monacelli e Marco Busco approfondiranno con i partecipanti le loro storie personali e il loro percorso di vita e imprenditoriale. Dalle 11 l’Associazione di Promozione Sociale “Camminare domandando e ascoltando” concluderà la giornata con un workshop, a cura di una ricercatrice in Sociologia dell’Università di Urbino sul tema giovani/mondo del lavoro. Si può partecipare anche a uno solo degli eventi: tutte le iniziative sono gratuite. «Il format di Su2piedi si conferma un esperimento innovativo: si vive la montagna in una dimensione completa e coinvolgente, attraversandone i sentieri e respirando il potenziale di creatività di un territorio ancora poco conosciuto ma dal grande potenziale. Un’occasione di divertimento e anche di orientamento al lavoro per le famiglie e gli under-35, all’insegna della sostenibilità e dell’amore per la natura», concludono gli organizzatori.