Ubriaco alla guida, i Carabinieri denunciano 20enne di Fabriano

FABRIANO – Denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, ventenne di Fabriano. Ritirata anche la patente di guida. Operazione messa in piedi dai Carabinieri della locale compagnia agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Intensificati i controlli per il rispetto delle norme anti-pandemia da stasera e fino a lunedì mattina.

I militari della Compagnia di Fabriano, in particolare i carabinieri del reparto Aliquota Radiomobile, ieri sera 11 febbraio, sono stati impegnati in un consueto e mirato servizio di controllo del territorio cittadino. Teso al rispetto delle normative in vigore per evitare il diffondersi della pandemia da coronavirus: quindi divieto di assembramento, rispetto del coprifuoco, delle regole imposte ai pubblici esercizi e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Questi controlli si esplicano anche con posti di blocco lungo le principali arterie cittadine e nei pressi dei parchi e giardini di Fabriano. Ebbene, poco prima del coprifuoco, nella serata di ieri, i militari hanno fermato un’automobile di proprietà di un familiare del 20enne che era alla guida. Dopo la relativa identificazione del conducente, i Carabinieri hanno notato come il giovane non fosse particolarmente lucido. Si è, quindi, deciso di approfondire i controlli attraverso l’esame dell’etilometro.

I risultati hanno confermato il sospetto dei militari. Il giovane, infatti, presentava un tasso alcolemico di molto superiore al consentito dalle attuali norme in materia. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. In più, gli è stata anche ritirata la patente di guida.

I controlli per il rispetto delle norme anti-covid e per far aumentare la percezione di sicurezza fra i residenti di Fabriano saranno intensificati nel corso di questo fine settimana. Sono previsti una serie di controlli che prenderanno il via questa sera per concludersi nella notte di domenica prossima.