Acquista on line un apparecchio elettronico mai ricevuto: i carabinieri di Fabriano scoprono una nuova truffa

FABRIANO – Ancora una truffa informatica scoperta dai carabinieri di Fabriano in collaborazione con i colleghi della stazione di Cupramontana. Intanto, proseguono i controlli di tutte le forze dell’ordine presenti nel territorio per il rispetto della normativa anti diffussione per la pandemia da Covid-19. La Polizia, infine, impegnata nel diffondere i valori della legalità e della sicurezza, nelle scuole.

I carabinieri della stazione di Cupramontana hanno denunciato un 55enne di Roma per truffa informatica. Vittima una donna di Cupramontana, di 31 anni, che recentemente, si è collegata ad un sito internet che vendeva nuove tecnologie ed elettronica. Curiosando all’interno di questo sito – che è stato chiuso qualche giorno dopo – ha deciso di approfondire la trattativa per l’acquisto di un apparecchio elettronico. La cifra pattuita con il venditore è stata pari a 900 euro, regolarmente versata in una carta prepagata. La donna ha atteso l’arrivo del pacco a casa per alcuni giorni, ma di quella consegna e del titolare con cui erano stati presi accordi, nei giorni precedenti, nessuna traccia. La 31enne ha così sporto denuncia presso i carabinieri della stazione di Cupramontana. Dopo una serie di indagini informatiche i militari sono riusciti a identificare e denunciare l’autore della truffa online, si tratta di un 55enne di Roma.

Non è stato l’unico servizio di questi giorni. Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, coordinati dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano, Commissario Moira Pallucchi, con il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, nella settimana dal 13 al 19 dicembre sono stati attuati mirati controlli ad attività commerciali, alberghi, trasporti pubblici locali e centri di aggregazione per il rispetto della normativa anti-Covid. Al termine di questi ultimi sette giorni, sono state controllate 461 persone, 65 esercizi ed elevate due multe: a una persona poiché sprovvista di green pass e al titolare di attività che non aveva eseguito il controllo della certificazione verde nei confronti degli avventori.

La Polizia nelle classi a Fabriano

Infine, la Polizia di Stato, nell’ambito della campagna di educazione alla legalità, ha incontrato gli studenti delle III classi della scuola secondaria di primo grado della Marco Polo di Fabriano. Nell’incontro, molto seguito dai giovani alunni, sono state rappresentate le problematiche connesse al bullismo, al cyber bullismo, e dei pericoli derivanti dell’abuso dell’alcool e di sostanze stupefacenti.