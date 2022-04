Truffa a Fabriano: versa la caparra di 700 euro, ma della bici elettrica neppure l’ombra

Protagonista un 30enne brasiliano residente in città. I carabinieri, diretti dal capitano Mirco Marcucci, sono riusciti a risalire alla responsabile, una 40enne residente a Napoli, di origine russa

FABRIANO – Versa una caparra di 700 euro per l’acquisto online di una bicicletta elettrica. Non riceve l’acquisto e perde i soldi. Protagonista dell’ennesima truffa un 30enne brasiliano, ma residente a Fabriano. I carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, riescono a risalire alla responsabile, una 40enne residente a Napoli, di origine russa. È stata denunciata per truffa.

I fatti

Ancora un episodio di cronaca legata a un acquisto online. Si pensa di fare un affare e, invece, si rimane vittima di una truffa architettata da chi è senza scrupoli. Un 30enne brasiliano residente a Fabriano aveva desiderio di acquistare una bicicletta elettrica. Fare movimento e pensare all’ambiente, questi i due propositi del ragazzo. Ha iniziato una ricerca sul web, e in un sito specializzato per la vendita e l’acquisto di prodotti online, si è imbattuto nell’annuncio che faceva al caso suo. Una bicicletta elettrica a un prezzo concorrenziale. È partita la trattativa fra l’acquirente e il venditore. Scambio di mail e di tutto il necessario per perfezionare l’acquisto. Alla fine, si è deciso che il 30enne avrebbe versato una caparra pari a 700 euro. Mentre la restante somma sarebbe stata versata all’arrivo della bicicletta elettrica al domicilio del 30enne a Fabriano.

Quest’ultimo adempie immediatamente alla sua parte dell’accordo, versando il dovuto in una carta ricaricabile. Ha atteso qualche giorno, ma nessun corriere ha bussato alla sua porta. Ha capito di essere vittima di una truffa. Si è rivolto ai carabinieri della Compagnia di Fabriano. I militari hanno prontamente avviato le attività di indagine, riuscendo a risalire all’autrice del fatto, una donna originaria della Russia, 40enne, residente a Napoli, già nota alle forze dell’ordine. La donna è stata ovviamente denunciata per il reato di truffa.