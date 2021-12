FABRIANO – Tra Cibo e Cultura: il buonissimo Natale di Best of The Apps. Un progetto nato nel 2018 per sostenere i piccoli produttori locali nella vendita online di prodotti tipici dell’appennino, ideato dalla Fondazione Aristide Merloni di Fabriano con a capo il presidente Francesco Merloni, tramutato nel 2021 in Azienda commerciale. Varata una nuova applicazione scaricabile gratuitamente.

«Continuare a sostenere i piccoli produttori colpiti dal terremoto e dalle recenti crisi economiche questo lo scopo di Best Of the Apps che ha come solo e unico obiettivo quello di far riscoprire le tipicità locali, portando direttamente sulle nostre tavole i sapori degli Appennini – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa -. Tramite l’App: Best of The Apps Local Food – o le vetrine digitali Bestoftheapps.shop e www.Bestoftheapps.it è possibile acquistare decine di prodotti locali a sostegno dei produttori che altrimenti non avrebbero visibilità. Per tutto il periodo natalizio, Best of the Apps in collaborazione con Carifac’Arte sarà presente con alcuni desk espositivi nel Museo Ruggeri Mannucci in Zona Conce a Fabriano. In questo modo, tutti i visitatori provenienti da gran parte dell’Italia – e non solo – potranno coniugare arte e cibo dei nostri territori. Best of The Apps tiene sempre a mente gli obiettivi prefissati: conservare, tramandare e diffondere i saperi e i sapori dell’Appennino».

Inoltre, per dare maggiormente visibilità al territorio, Best of The Apps ha ideato un’ulteriore App – Discovery Appennines, dedicata a coloro che vogliono esplorare i luoghi più suggestivi e caratteristici dell’Appennino. «Scaricandola (gratuitamente) sia da Apple Store che da Play Store, si possono trovare i vari percorsi alla scoperta di eremi, abbazie, flora e fauna delle quattro regioni su cui si concentra il progetto: Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio», concludono.