Tornano i furti in appartamento a Fabriano, si cerca auto sospetta a Sassoferrato

FABRIANO – Tre appartamenti visitati dai ladri nella frazione Cancelli di Fabriano. Misero il bottino, ma sale la paura fra i residenti. Stesso timore che si respira anche a Sassoferrato dove diverse sono le segnalazioni riguardo ad alcune auto sospette. Dei furti a Fabriano e dei movimenti strani a Sassoferrato sono state informate, ovviamente le forze dell’ordine che hanno intensificato i controlli e stanno acquisendo, per visionarle, le immagini dei sistemi di videosorveglianza esterni in cerca di indizi utili per l’attività investigativa.

L’allarme

Negli ultimi giorni si sono registrati alcuni furti nel comprensorio. Ad essere prese di mira sono state diverse abitazioni situate a Cancelli, frazione di Fabriano. I ladri avrebbero agito nel tardo pomeriggio, in abitazioni isolate riuscendo ad entrare in almeno tre appartamenti. Da quanto si apprende il bottino non è molto alto a livello economico, ma certamente lo è dal punto di vista affettivo e nel sentimento di violazione della propria privacy. Di questi episodi sono state informate le forze dell’ordine che stanno effettuato non solo una serie di accertamenti analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza, ma anche intensificando i controlli nelle ore serali e notturne. Anche a Sassoferrato c’è paura, ma non tanto per gli episodi di ingressi in appartamenti, quanto piuttosto per alcune auto che si aggirano con fare sospetto in alcuni punti della città sentinate. In più persone, infatti, hanno notato una Passat, color grigio, di grossa cilindrata. Sono partite le segnalazioni in direzione dei militari della Stazione dei carabinieri di Sassoferrato. Anche in questo caso sono stati disposti maggiori controlli per scongiurare e, quindi, prevenire possibili furti in appartamento.