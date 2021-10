A Fabriano torna la fiera delle Cipolle: Green pass e controlli a campione

FABRIANO – Grazie al Green Pass torna la fiera delle Cipolle a Fabriano. Domani, 26 ottobre dalle 6 alle 21:30, nel centro storico cittadino, con le bancarelle che saranno posizionate nel cuore pulsante cittadino. Per accedere nell’area della Fiera sarà obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto e il possesso della certificazione verde con esclusione dei minori anni 12, con controlli a campione effettuati dalla Polizia municipale.

Viabilità

Per permettere il corretto svolgimento di uno dei due appuntamenti fieristici di Fabriano, sono state approntate anche delle modifiche alla viabilità. In via G.B. Miliani, piazza G.B. Miliani, corso della Repubblica, piazza del Comune, piazza Garibaldi, via Cialdini (tratto dall’intersezione con via Fratti all’intersezione con piazza Garibaldi e compresa via Filzi), via Balbo (da corso della Repubblica fino all’intersezione con piazza Amedeo di Savoia) e via Ramelli (dall’intersezione con piazza Garibaldi all’intersezione con via Le Conce) il transito e la sosta dei veicoli sono vietati. Per questi motivi, i veicoli provenienti da via Cavour hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in via Marcoaldi, ad esclusione di quelli dei residenti dell’ultimo tratto; i veicoli provenienti da viale Della Vittoria con direzione di marcia piazza G.B. Miliani, giunti all’intersezione con viale Zobicco hanno l’obbligo di svoltare a sinistra; i veicoli che transitano in via Valpovera, giunti all’intersezione con via San Filippo hanno l’obbligo di svoltare a sinistra verso via Bosima; i veicoli provenienti da via Mamiani con direzione di marcia piazza Garibaldi, giunti all’intersezione con quest’ultima hanno l’obbligo di svoltare a sinistra per vicolo D. Chiesa o proseguire diritti per via Fratti – via Fontanelle.

Ulteriori modifiche

Ancora, i veicoli che transitano in via Cialdini, arrivati in piazza Cairoli potranno proseguire solamente per via Fratti; in via Gioberti il transito dei veicoli è vietato, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, i quali possono transitare a passo d’uomo ed a doppio senso di circolazione, con ingresso e uscita in piazza Q. Sella; in Via Balbo – nel solo tratto compreso tra piazza Q. Sella e via Mamiani – il senso di marcia è invertito rispetto al consueto, con segnaletica e transenna al crocevia con via Mamiani; in via Gentile, dall’intersezione con piazza Manin, il transito veicolare è consentito ai soli veicoli dei residenti ed ai mezzi che debbono effettuare operazioni di carico e scarico; i veicoli provenienti da via Castelvecchio, giunti in via Corridoni, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra verso piazzetta del Podestà: in tale breve tratto di quest’ultima via la circolazione sarà a senso unico di marcia con direzione piazzetta Del Podestà. Infine, il pilomat collocato in via Leopardi rimarrà abbassato fino a fine Fiera per consentire il transito a coloro che devono recarsi in piazza A. Di Savoia, con transenna all’inizio della discesa di largo Bartolo da Sassoferrato.