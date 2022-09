Torna E-Straordinario for kids dopo lo stop imposto dalla pandemia

FABRIANO – Torna E-Straordinario for kids dopo due anni di stop causa pandemia da Covid. Il workshop curato da Marcello Smarrelli e organizzato dalla Fondazione Ermanno Casoli in collaborazione con Elica, leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni, figli dei dipendenti dell’azienda marchigiana. «Siamo felici di riprendere E-Straordinario for kids, dopo due anni di stop forzato a causa dalla pandemia», ha dichiarato Deborah Carè, Chief Human Resources Officer di Elica Cooking. L’opera d’arte sarà inaugurata negli spazi di Elica giovedì 8 settembre 2022, alle 17.30. L’iniziativa si avvale del patrocinio della Regione Marche.

Il programma

«Siamo da sempre convinti che l’arte e il mondo aziendale abbiano un forte legame e quando gli artisti entrano in azienda hanno il potere di sviluppare capacità preziose. E-Straordinario for kids ha l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte allenandoli a coltivare l’estro, l’inventiva e la creatività. È per noi molto importante che i bambini abbiano una volta l’anno la possibilità di vedere dove i genitori trascorrono parte delle loro giornate e questo progetto rappresenta un’occasione speciale per farlo. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare in questa direzione investendo su formazione e senso di appartenenza di tutte le persone di Elica», le parole di Caré. In bocca al lupo è il titolo del workshop ideato da Marta Roberti. «Attraverso la figura del lupo – anticipa l’artista – che fungerà da metafora del mondo selvatico, nel workshop rifletteremo sul fatto che forse sia meglio considerarci coinquilini del pianeta insieme a tutte le altre creature, piuttosto che padroni. L’uomo non è il re della foresta ma deve trovare un dialogo con gli altri esseri viventi, animali e vegetali. Siamo mammiferi e insieme alle altre specie conviviamo in un habitat che è vivo e non uno sfondo inanimato: noi viviamo nella respirazione dei vegetali, nell’impollinazione delle api così come gli altri animali. Per stabilire una più intima connessione con la natura, per colorare i disegni raffiguranti il lupo, verranno utilizzati colori offerti dal mondo vegetale che verranno realizzati direttamente dai bambini». Come fase preparatoria al workshop, verrà chiesto ai bambini di raccogliere testimonianze di storie che riguardano il lupo, sentite dai locali, tramandate o frutto di avvistamenti reali. Verrà proposta la lettura di testi e favole che hanno come protagonista il lupo e sarà invitato Massimiliano Scotti, direttore del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi che terrà una lezione sui lupi nel territorio marchigiano. Durante la giornata di lavoro, che si svolgerà giovedì 8 settembre nell’headquarter Elica di Fabriano, i bambini diventeranno parte integrante del percorso che porterà alla realizzazione di un cartone animato, dove centinaia di elaborati grafici daranno vita a un unico disegno in movimento generato dal contributo di ogni partecipante. Verrà realizzato un lupo in movimento, che sarà ispirato alle video trappole disperse sugli Appennini. I bambini coloreranno i disegni utilizzando pigmenti realizzati con il mallo di noce da Anna Roberti, sorella dell’artista, botanica dei colori, dei ruderi e del selvatico, esperta nell’estrazione del colore da elementi naturali.