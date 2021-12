Fabriano, torna il timore per i furti in appartamento

FABRIANO – I ladri sono nuovamente entrati in azione a Fabriano e nel comprensorio. Hanno preso di mira, in questi ultimi giorni, diverse abitazioni nella periferia della città. Secondo alcune segnalazioni condivise attraverso il popolare social network, Facebook, ci sarebbero stati almeno dieci furti tra tentati e riusciti. Una condivisione di quanto accaduto condita da un forte appello a prestare attenzione. «Prestate particolare attenzione, non solo di notte, anche nelle ore pomeridiane. Chiudete bene porte, finestre e serrande quando non ci siete senza avvertire, sui social, circa i vostri spostamenti in tempo reale fuori casa o fuori città».

Dopo un lungo periodo di relativa quiete dovuta anche alla crisi sanitaria per la pandemia da Coronavirus, con frequenti periodi di lockdown e un rafforzamento dei controlli, torna lo spettro dei furti in appartamento. Rubati oggetti in oro e denaro contante, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro, in abitazioni situate in diverse zone di Fabriano. Nel quartiere Misericordia, ad esempio, sabato scorso di pomeriggio, i ladri hanno forzato la finestra della cucina.

I titolari, che si trovavano al piano di sopra, hanno sentito uno strano rumore, come se si fosse avvicinato qualcuno alla villetta, ma non hanno visto persone andar via. Solo il mattino dopo si sono rese conto del tentato furto subito. Agilmente sono entrati, sempre nell’ultimo fine settimana, anche in un appartamento sito in via Mastro Marino. Nonostante il doppio vetro sono riusciti ad entrare in casa, approfittando dell’assenza dei proprietari, per rubare oggetti di non molto valore.

In via Bellocchi, invece, i ladri sono entrati in un appartamento sito al terzo piano di una palazzina. Di questi episodi sono state informate le forze dell’ordine che hanno prontamente avviato l’attività di indagine. L’appello delle forze dell’ordine è quello di segnalare in tempo reale la presenza di persone o movimenti sospetti.