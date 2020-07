Thunder Halley, un’altra conferma: Ornella Zito sotto le plance

FABRIANO – Continua a prendere sempre più forma l’organico della Thunder Halley Matelica Fabriano in vista del prossimo campionato di serie B femminile di basket.

«Continuiamo con le conferme del gruppo dello scorso anno per dare continuità al lavoro in attesa di innesti significativi e di qualità su cui la società sta lavorando con molta intelligenza ed equilibrio», riferisce coach Christian Rapanotti.

Vestirà il biancoblù anche nella stagione 2020/21, dunque, Ornella Zito, giocatrice interna classe 1987, alla seconda stagione con la società guidata dal presidente Euro Gatti e dal vice Piero Salari.

Nata a Taranto, dove ha iniziato a giocare a basket fin da giovanissima, la Zito ha poi militato a lungo nelle squadre umbre di Madonna Alta Perugia e Gualdo, con una sola interruzione durante la gravidanza nel 2013.

«Ornella è una giocatrice esperta che rientrava tra quelle di cui avevo chiesto la conferma – prosegue coach Rapanotti. – Ha un’ottima propensione al lavoro, garantisce massima serietà in campo e fuori. La ritengo una giocatrice molto intelligente che esegue in maniera lineare quanto le viene richiesto con molta concretezza. É una ragazza” vera” a livello umano».

Come lo scorso anno, farà parte della rotazione delle giocatrici interne, come numero “quattro”. «Tecnicamente in attacco si prende quello che la difesa le concede e in difesa ha un ottimo posizionamento sia sul lato della palla che sul lato debole», conclude Rapanotti.

Questo, allo stato attuale, il roster della Thunder Halley già ufficializzato: Sofia Aispurùa (ala/pivot), Francesca Stronati (play), Alessia Franciolini (pivot), Asya Zamparini (guardia), Elisabetta Paffi (ala) e Ornella Zito (ala/pivot).