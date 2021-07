Thunder Basket iscritta al campionato di serie A2 femminile

FABRIANO – «Dopo aver conquistato sul parquet la “nostra” prima storica promozione in serie A2 femminile il 10 luglio, in pochissimi giorni siamo riusciti a provvedere a tutte le richieste burocratiche ed economiche iniziali per l’iscrizione al nuovo campionato. Siamo estremamente soddisfatti di questo primo fondamentale passo». A parlare sono i vertici della Thunder Basket, ovvero il presidente Euro Gatti e vice presidente Piero Salari.

La loro società, frutto del connubio tra Matelica e Fabriano, ha infatti provveduto entro i termini e modi stabiliti ad effettuare l’iscrizione al prossimo campionato 2021/22 di serie A2 femminile di pallacanestro, adempiendo a quanto richiesto dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla Lega Basket Femminile.

Durante il Consiglio Federale della Fip, tenutosi oggi 29 luglio e presieduto dal dottor Giovanni Petrucci, la Com.Te.C. ha reso noto che tutte le squadre aventi diritto alla serie A2 hanno rispettato i parametri necessari per l’iscrizione.

«Ora l’impegno di tutta la società è rivolto al potenziamento della struttura organizzativa e all’allestimento di una squadra all’altezza del nuovo impegnativo campionato che andremo ad affrontare», concludono i due dirigenti biancoblù.