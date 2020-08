Terremoto, il Fabrianese trema nella notte. E intanto crescono i contagi

Magnitudo 3.5 per la scossa con epicentro a Cerreto D'Esi, spavento in tutto il comprensorio. Si raggiunge di nuovo la doppia cifra per i positivi al covid-19, con il numero di 10: si tratta di persone rientrate dall'estero per le vacanze

FABRIANO – Ai sei casi positivi al Covid-19 a Fabriano si aggiunge una scossa di terremoto con epicentro a Cerreto D’Esi. Ore di ansia nel comprensorio fabrianese.

Prima la ritardataria “buonanotte” del sindaco, Gabriele Santarelli, che seppur in possesso della notizia dei nuovi contagi dalle 19 circa di ieri, ha preferito attendere fin dopo le 22 per comunicarlo alla città attraverso la sua pagina Facebook:

«Oggi registrati altri 6 casi di contagio tutti di rientro dalle vacanze. Ricordiamo che è obbligatorio rispettare il periodo di quarantena e sottoporsi a tampone se si rientra da Grecia, Croazia, Malta, Spagna e Albania». Certamente una tempistica da rivedere da parte del Primo cittadino di Fabriano.

Come se non bastasse, alle 4:46 di questa mattina (27 agosto), scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro a Cerreto D’Esi. Ovviamente, una scossa avvertita in tutto il comprensorio, Fabriano compresa, preceduta da un boato. Alcune telefonate ai vigili del fuoco, ma nel complesso solo tanto spavento e nessun danno a persone o cose. Certamente, visto il recente quarto anniversario del sisma del Centro Italia, lunedì 24 agosto, in molti sono tornati nella mente quei terribili istanti e momenti.

Terremoto a Cerreto D’Esi

Tornando al Covid-19, i nuovi positivi sembrano asintomatici o, comunque, monitorati presso i loro domicili. Complessivamente, dunque, si torna in doppia cifra in città rispetto agli attualmente positivi, 10. Anche se per i primi quattro sono già iniziate le procedure per accertarne la guarigione. Nessun allarmismo, ma certamente una situazione che va monitorata costantemente.

In tre settimane, dunque, a Fabriano si sta assistendo a una nuova fase di pandemia da Coronavirus. Ben 10 casi. I primi tre sono due ragazzi sulla trentina, amici, e una donna parente del secondo caso positivo. Dunque, un “focolaio” ben circoscritto e definito. A questi si aggiunge, una persona rientrata dalla Grecia il 18 agosto scorso. E gli altri sei, anche in questo caso, di rientro da viaggi all’estero per vacanza.

I numeri dei positivi al covid-19, dall’inizio della pandemia, sono 101: 84 guariti e, purtroppo, sette decessi, oltre ovviamente agli attuali dieci positivi al Coronavirus. Per quel che riguarda, infine, le quarantene crescono in modo esponenziale. Infatti, sono circa 70 i residenti nei cinque comuni dell’Ambito 10 – Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico – che sono in isolamento fiduciario, compresi una trentina in quarantena a seguito dei nuovi casi positivi al Covid-19 a Fabriano.