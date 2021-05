Il Teatro Gentile di Fabriano riapre al pubblico con uno spettacolo jazz

FABRIANO – Il Teatro Gentile di Fabriano torna finalmente ad aprire le sue porte all’affezionato pubblico oggi, sabato 15 maggio alle 19, per il concerto dell’Orchestra Concordia F J Combo dal titolo Rileggendo il jazz dallo swing a Frank Zappa. L’idea di questo evento – promosso dal Comune di Fabriano con l’Amat, l’Associazione Fabriano Pro Musica, la Regione Marche e il MiC – nasce dall’intento di celebrare, seppur a distanza di qualche giorno, la giornata internazionale del jazz che vuole fare di questa musica un veicolo di integrazione ed educazione alla convivenza civile tra le culture e tra i popoli su iniziativa.

Il concerto offre l’occasione per conoscere questo genere di musica inclusiva, democratica, spontanea e studiata al tempo stesso. «Dopo mesi e mesi di chiusura e di lontananza dalle prove, questo evento rappresenta per noi – si legge nelle note dell’orchestra – una ripartenza e un’esplosione di gioia della musica fatta per diletto, cioè quel lavoro fatto piacevolmente che arricchisce il nostro spirito, un approccio volto a tirare fuori il meglio di noi, non solo a livello tecnico ma anche umano. Il discorso è condotto da Marco Agostinelli musicista orientato al rapporto tra improvvisazione e scrittura, che dirige l’orchestra Concordia, e suona con maestri del Fabrijazz combo».

La Giornata Internazionale del Jazz «riunisce comunità, scuole, artisti, storici, accademici e gli appassionati di jazz di tutto il mondo per celebrare e conoscere il jazz e le sue radici, aumentare la consapevolezza della necessità di un dialogo interculturale e la comprensione reciproca e rafforzare cooperazione internazionale e di comunicazione. Mentre il mondo fronteggia la pandemia di Covid-19, la musica offre un aiuto a tener viva la speranza nel pieno rispetto a teatro di tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del virus», si conclude la nota dell’Orchestra Concordia di Fabriano.