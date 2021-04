Fabriano, “Tapiro d’oro” di Fratelli d’Italia al sindaco per i dissuasori. Santarelli sta al gioco

FABRIANO – Simpatico siparietto politico fra il responsabile del circolo di Fratelli d’Italia, Ennio Mezzopera, e il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli. Mezzopera ha consegnato al primo cittadino un “Tapiro d’oro” in stile Striscia la Notizia per le polemiche nate in città a seguito del posizionamento in centro storico di nuovi dissuasori del traffico che hanno suscitato molta ironia.

«Ho consegnato a Santarelli, oltre al Tapiro, anche una copia perfettamente in scala dei dissuasori, definiti da molti delle “fioriere cimiteriali” realizzata con una stampante 3d», racconta l’esponente di FdI che ha accompagnato le consegne, anche con delle proposte concrete in merito al restauro della fontana di piazza Quintino Sella, la seconda fontana per importanza di Fabriano «che non può essere dimenticata e abbandonata alle incurie. Ho voluto consegnare al Sindaco anche una copia in scala della storica fontana – continua Mezzopera – da lasciare in bella vista sopra la sua scrivania, così ogni giorno si ricorderà che esiste. Il sindaco si è reso molto disponibile all’incontro ed ha accettato ben volentieri il Tapiro, i dissuasori sono ormai installati, ma la speranza che vedremo restaurata anche la storica fontana non la perderemo mai».

Ed effettivamente, a testimonianza dello spirito costruttivo dell’incontro, ecco le parole del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli: «Abbiamo parlato per un’oretta affrontando tanti temi. Credo sia stato molto utile a entrambi poterci confrontare e, come ho sostenuto dal primo giorno di insediamento, se questi incontri avvenissero più spesso eviteremmo di riempire i social di sciocchezze e polemiche inutili. Purtroppo invece in quattro anni non ho mai, o molto raramente, avuto il piacere di accogliere nessun esponente politico nel mio ufficio per avere un confronto diretto. Per cui ben venga anche un gesto come quello di Mezzopera che, oltre a stemperare i toni, serve anche per potersi confrontare sui temi importanti per la città. Io sono sempre disponibile».