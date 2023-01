Fabriano: ha un tamponamento e non si ferma, rintracciata dai Carabinieri, multa da 302 euro

FABRIANO – Multata per essersi allontanata senza fermarsi dal luogo del tamponamento avuto. Dovrà pagare una contravvenzione da 302 euro e le sono stati decurtati, inoltre, 4 punti dalla patente. Protagonista della vicenda una 20enne di Fabriano, vittima un’altra donna, 30enne, sempre residente nella città della carta. A risolvere l’incidente, causato dal mando stradale reso viscido dalla neve, i carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, che sono impegnati in un servizio mirato sul corretto utilizzo delle dotazioni invernali dei veicoli con pneumatici idonei o catene a bordo.

I fatti

I Carabinieri della Compagnia di Fabriano sono intervenuti ieri sera nei pressi dei Giardini pubblici Regina Margherita per un tamponamento che si è verificato per colpa del manto stradale sdrucciolevole viste le condizioni meteo avverse che hanno imperversato nel territorio per tutta la giornata di ieri. In pratica, due utilitarie si sono tamponate. La conducente che ha provocato il tutto, una 20enne di Fabriano, invece che scendere dalla macchina, ha pensato bene di proseguire la sua marcia, allontanandosi velocemente dal luogo dell’incidente. L’automobilista del mezzo tamponato, una 30enne sempre fabrianese, ha al contrario subito contattato i carabinieri di Fabriano. I militari, prontamente intervenuti, ha prima accertato che la conducente tamponata non avesse riportato traumi fisici, quindi senza dover allertare i sanitari del 188 dell’ospedale cittadino Engles Profili. Quindi, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Contemporaneamente, i carabinieri hanno avviato le necessarie indagini per risalire all’identità dell’altra conducente coinvolta, contando anche sul fatto che le auto in circolazione, nella giornata di ieri, non fossero molte, viste le condizioni atmosferiche. In brevissimo tempo, sono arrivati all’identificazione della 20enne fabrianese che è stata multata per “fuga dopo incidente con solo danni alle cose”. Una contravvenzione dell’importo di 302 euro. Inoltre, le sono stati decurtati 4 punti dalla patente.