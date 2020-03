Tamp-drive a Fabriano: il maltempo non ferma il lavoro dei medici, i nuovi dati sul Covid-19

FABRIANO – Continuano ad aggiornarsi i numeri dei positivi al Covid-19 nel fabrianese. Oggi, 26 marzo, un nuovo caso a Sassoferrato. Fra ieri e oggi, invece, per Fabriano, cinque nuovi tamponi positivi. Resistono Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico. Salgono, nuovamente, i numeri delle persone in isolamento fiduciario e/o forzato.

Purtroppo, nuova impennata di positivi a Fabriano, fra ieri e oggi si è avuta notizia di altre 5 persone contagiate dal Coronavirus. Il totale arriva, quindi, a 36. Circa 130 le persone in quarantena. Quattro malati sono attualmente presenti nell’ospedale Engles Profili, in attesa di essere trasferiti in presidi ospedalieri Covid-19 positivi.

Non va meglio a Sassoferrato dove con il positivo di oggi, una donna di circa 55 anni ricoverata all’ospedale di Jesi, si è giunti a 12 contagiati dal Covid-19, compresi due decessi. Si è fermi a due positivi a Cerreto D’Esi, compreso un decesso, e 15 persone in quarantena. Zero a Genga e Serra San Quirico. Complessivamente, le persone in isolamento nel fabrianese, sono circa 160.

A Fabriano, intanto, nonostante il freddo di questi ultimi giorni, oggi si è ripetuto il sistema dei tamponi in macchina. Questa procedura ha consentito di eseguire oltre 40 tamponi in poche ore. «Oggi il tempo non è clemente come la settimana scorsa, ma grazie a Cavallo Pazzo Restaurant e alla Protezione civile di Fabriano che hanno fornito due funghi per riscaldare gli operatori, la situazione è migliore. Grazie anche a tutte le forze dell’ordine che stanno supportando questa attività con la loro sempre preziosa presenza. Ribadisco che i tamponi vengono fatti a persone individuate e contattate dal servizio prevenzione e che non è possibile richiederli», ha evidenziato il sindaco, Gabriele Santarelli.

A Sassoferrato, infine, sono stati sospesi i pagamenti delle rette mensili della mensa scolastica relativi al mese di febbraio scorso fino ad ulteriori comunicazioni in merito da parte dell’Amministrazione comunale. «Resta inteso che per l’intero periodo di chiusura sia della scuola materna sia dell’Asilo nido-Centro infanzia non saranno emesse ulteriori rette», ha dichiarato il Primo cittadino, Maurizio Greci, che ha anche ringraziato la ditta Sifa Technology, nota azienda sentinate di produzione strategica a livello nazionale ed internazionale, per la donazione di mascherine destinate al personale comunale e agli operatori della Protezione civile consegnate nei giorni scorsi. «Si ritiene importante sottolineare il prezioso contributo che due aziende del nostro territorio, Sifa Technology e la Marester che cuce il materiale per conto della Sifa, stanno offrendo in un momento così difficile», ha concluso.