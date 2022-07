Per il sindaco della città sentinate Maurizio Greci e i vertici provinciali e territoriali dell’Associazione di categoria: «Sarà una sentinella per l'economia del territorio», il proposito dichiarato

SASSOFERRATO – Taglio del nastro per la nuova sede della Cna a Sassoferrato. Presenti l’assessore regionale Francesco Baldelli, il sindaco della città sentinate Maurizio Greci e i vertici provinciali e territoriali dell’Associazione di categoria. «Sarà una sentinella per l’economia del territorio», il proposito dichiarato.

Ieri mattina, 11 luglio, è stata inaugurata la nuova sede di CNA nel comune di Sassoferrato, in via Cesare Battisti 5. «Qui a Sassoferrato CNA ha deciso di investire con questa nuove sede – ha sottolineato il direttore provinciale, Massimiliano Santini – per portare servizi determinanti per le persone, come il patronato o il CAF, ma soprattutto servizi per le imprese, che arrivano fino all’export e all’accesso al credito, significa rimettere questa terra al centro del nostro sistema. Ed è per noi un orgoglio». Soddisfatto il sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci.

«Aprire questa sede per Sassoferrato è qualcosa di importante. Esistono sicuramente scelte e territori “più semplici”, ma non di eguale importanza. Un ringraziamento quindi a CNA per questa scelta e per l’atteggiamento dell’ascolto che avrà verso la nostra comunità». L’assessore regionale Francesco Baldelli «a nome del presidente Acquaroli e quindi della Regione Marche ringraziamo la CNA per questo nuovo spazio. Si tratta di un presidio territoriale di straordinaria importanza». Infine, l’auspicio del presidente di CNA Fabriano, Maurizio Romagnoli, «che questa inaugurazione possa essere di buon auspicio per il futuro di CNA e di Sassoferrato e che si possa sempre continuare a crescere insieme».

Nei propositi dei rappresentanti locali della Cna sede distaccata di Sassoferrato, che dipende dunque dalla sede principale di Fabriano, saranno garantiti in giorni e orari prestabiliti tutti i servizi alle persone e alle imprese erogati dal sistema Cna.