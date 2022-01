Fabriano: tagliato con le forbici il cavo delle luci natalizie in piazza del Comune

FABRIANO – Piazza del Comune a Fabriano al buio per alcuni giorni. Le luminarie poste su una parte del Loggiato San Francesco si sono improvvisamente spente a cavallo fra Natale e Capodanno. E questo perché è stato tranciato un cavo con le forbici. A rivelarlo il sindaco, Gabriele Santarelli, attraverso un post su Facebook. Non è chiaro, al momento, se sia trattato di un atto vandalico. «La ditta che ha installato le luminarie è intervenuta per riattivarne alcune che nei giorni scorsi erano risultate non funzionanti. Si sono trovati di fronte a un cavo tagliato con forbici. Le critiche sono doverose e anche condivisibili, ma credo che chi ha alimentato a vario titolo un clima d’odio mai giustificabile dovrebbe prendere atto delle conseguenze. Ma immagino che nessuno si sentirà tirato in causa», il j’accuse del Primo cittadino di Fabriano.

Santarelli, dunque, adombra che si sia trattato di una sorta di “sabotaggio” e, per questo, non è escluso che dell’accaduto si possano interessare le forze dell’ordine. «Fabriano ha bisogno di essere amata e di essere raccontata per quello che è, con le sue fragilità, i suoi mille difetti, ma anche con la sua forza che viene dal lavoro costante e disinteressato di chi dedica il proprio tempo, tanto o poco che sia, per dare un servizio: nell’arte, nella cultura, nel sociale, nell’assistenza ai più fragili, nel decoro e nel cercare di far crescere le nostre eccellenze», prosegue Santarelli. «Una volta ho letto un libro nel quale l’autore diceva che se dici a una persona che è bella finirà per diventarlo perché avrà più cura di sé, inizierà a camminare con la schiena dritta migliorando la sua postura e rinforzando i muscoli addominali. Credo che per Fabriano valga la stessa cosa: abbiamo bisogno di apprezzarla, di farla sentire bella e importante e di persone che si dedicano ad essa per farla migliorare giorno dopo giorno», ha concluso il Sindaco di Fabriano.