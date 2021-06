Fabriano, Su2Piedi: esperienze positive di giovani imprenditori per scommettere sul territorio

FABRIANO – Su2Piedi: un progetto per conoscere gli imprenditori under 35 promosso dall’Ambito 10 di Fabriano e rivolto ai giovani tra 16 e 35 anni. Quattro weekend di luglio (3-4, 10-11, 17-18, 24-25), dedicati a scoprire il genius loci del territorio: i giovani partecipanti saranno infatti coinvolti in una serie di escursioni nei sentieri attorno a Fabriano e Cerreto d’Esi, con momenti di gioco e animazione curati dalle associazioni del territorio.

Il momento clou dell’escursione sarà sempre l’incontro con degli imprenditori under 35, che potranno presentare le loro storie d’impresa. L’idea è portare ragazzi e ragazze a conoscere gli imprenditori che hanno scelto di lavorare nelle aree interne delle Marche, resistendo al terremoto e alla crisi economica: esempi di resilienza che il progetto promuoverà e valorizzerà, anche come esempio di responsabilità sociale verso il proprio territorio.

Gli obiettivi di Su2Piedi

L’iniziativa è aperta agli imprenditori, liberi professionisti e freelance con un’età tra 18 e 35 anni che vivono o lavorano a Fabriano e a Cerreto d’Esi: la loro voce permetterà ai ragazzi e alle ragazze del territorio di scoprire la vocazione all’imprenditorialità. Su2Piedi nasce dal bando OstHello, ed è un’iniziativa promossa dall’ Ambito10 e finanziata dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ideatori del progetto

Gli organizzatori del progetto sono Happennines di Sassoferrato e Fhub Coworking di Fabriano. I soggetti partner: Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, IIS Morea Vivarelli, Fabriano Pro Musica, Gruppo Scout Agesci Fabriano 1 e 2, Azione Cattolica, Fabriano, Gruppo Scout AGESCI Cerreto D’Esi e APS Camminare domandando e ascoltando.