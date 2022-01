Fabriano, emozionati e soddisfatti gli studenti con certificazione Key for schools

FABRIANO – Particolarmente emozionati gli studenti dei nove Istituti Comprensivi del territorio di operatività della Fondazione Carifac di Fabriano che nelle scorse settimane hanno ricevuto l’ambita certificazione “Key For Schools”. Presenti alla cerimonia il vicepresidente dell’Ente, Maria Luisa Pelagalli, Antonella Pirini, Direttrice della “In Lingua Pesaro”, Francesca Panozzo Cambridge English Language Assessment e Pamela Conti Owner e director della “In Lingua Ancona”. Duecentocinquantasei alunni, ovvero il 48% del totale degli studenti iscritti alla terza media hanno ricevuto la prestigiosa certificazione.

«Nell’ambito dei settori di intervento delle Fondazioni di origine bancaria la nostra Fondazione ha privilegiato quello dell’Educazione, Istruzione e Formazione – così ha esordito la vicepresidente della Fondazione Carifac Maria Luisa Pelagalli – oggi i nostri ragazzi non possono più permettersi di rimanere solo cittadini italiani, ma devono essere pronti ad essere cittadini del mondo. Ecco perché abbiamo deciso di intraprendere questo percorso con il sostegno a progetti come il “Key For Schools” che risulta fondamentale per fornire ai giovani tutti gli strumenti necessari per poter competere in un mondo dove sono prioritarie la conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie. Dal 2015, anno di avvio del progetto, ad oggi, il numero dei ragazzi che hanno ottenuto il diploma è passato da appena il 20% ad oltre il 50% e questo ha fatto capire alla Fondazione Carifac di Fabriano quanto sia importante continuare a sostenere una tale iniziativa, offrendo gratuitamente agli studenti di terza media sia la certificazione che la docenza di lingua inglese».

I primi premiati sono stati gli studenti degli Istituti di Fabriano: “Marco Polo”, “Giovanni Paolo II” e “Imondi Romagnoli”, per un totale di 124 ragazzi. Successivamente è stata la volta dei Comprensivi: “Carlo Urbani di Maiolati Spontini”, “Beniamino Gigli di San Paolo di Jesi e Monteroberto”, il “Bartolini di Cupramontana e Staffolo” con 80 alunni che ha raggiunto la certificazione. Infine, con l’Istituto “Bartolo da Sassoferrato”, “Italo Carloni” di Cerreto D’Esi e l’Istituto di “Arcevia” che hanno avuto 52 diplomati.