Fabriano, studente dell’IIS Merloni-Miliani vince il contest Influencer of your life

FABRIANO – Si è concluso il progetto dei Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona. Alessio Ascione, studente dell’IIS Merloni-Miliani di Fabriano, si aggiudica la vittoria del contest Influencer of your life, il progetto di orientamento ideato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Ancona con il contributo della Camera di Commercio. Al termine delle sue quattro tappe in alcuni istituti superiori della provincia di Ancona, il concorso che ha stimolato i ragazzi a produrre una video testimonianza di una loro esperienza o di un loro progetto appartenente a uno dei temi trattati durante gli incontri e che possono essere racchiusi sotto il concetto di responsabilità sociale: ambiente e ecosostenibilità, territorio e appartenenza alla propria comunità, rispetto per gli altri, gestione delle emozioni e spirito imprenditoriale, si è concluso con la proclamazione del vincitore.

Ad aggiudicarsi la vittoria del concorso è il lavoro prodotto dallo studente dell’IIS Merloni-Miliani di Fabriano, Alessio Ascione. L’ambito su cui si è impegnato e che ha deciso di raccontare è stato quello dello “spirito d’iniziativa e ingegnosità”. Il suo progetto, infatti, testimonia come da un evento personale spiacevole si possa realizzare qualcosa che abbia una ricaduta positiva sulla società. Alessio, con grande maturità e proattività, ha dato vita ad una piattaforma su cui vendere e comprare auto e motocicli in sicurezza. Allo studente vincitore sarà offerta la possibilità di intraprendere uno stage formativo in una delle aziende socie di Confindustria Ancona così da poter impiegare la sua proattività in un ambiente che, per eccellenza, incoraggia l’impegno e la crescita personale.

«Riteniamo che incentivare i ragazzi che si contraddistinguono per responsabilità sociale, spirito di iniziativa ed ingegno, attraverso un contest sia un buono stimolo per diffondere l’importanza di questi temi e soprattutto permettere loro di esprimersi e di raccontarsi, ci è sembrato un buon metodo per completare attivamente il percorso fatto attraverso gli incontri», ha spiegato Annalaura Perini, responsabile Education dei Giovani Imprenditori, referente della SIFA Technology, azienda di Sassoferrato, nonché coordinatrice del progetto insieme a Gabriele Micozzi, formatore e docente di Marketing. «Mai quanto in questo momento percepiamo l’importanza della trasmissione della responsabilità sociale così come dell’iniziativa personale. Un plauso allo studente vincitore che ha saputo cogliere l’opportunità dimostrando nel migliore dei modi di poter essere influencer della sua vita», ha concluso Annalura Perini.