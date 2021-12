Strada chiusa Fabriano-Sassoferrato: l’ira di Confindustria Ancona verso Santarelli

«Nonostante le promesse e le numerose sollecitazioni, il Sindaco di Fabriano non trova neanche due minuti per dare risposta ufficiale alla nostra richiesta di utilizzare la strada di San Donato come alternativa alla SP16»

FABRIANO – «Siamo arrivati a Natale e ancora, nonostante le promesse e le numerose sollecitazioni, il Sindaco di Fabriano non trova neanche due minuti del suo tempo per dare risposta ufficiale alla nostra richiesta di utilizzare la strada di San Donato come alternativa alla SP16». Pierluigi Bocchini, Presidente di Confindustria Ancona non le manda certo a dire in direzione del Primo cittadino fabrianese, Gabriele Santarelli. Dopo la chiusura del ponte e l’interruzione della SP16, l’unica strada di livello provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato, Confindustria si è attivata per cercare di risolvere un problema che sta creando non pochi disagi alle aziende del territorio.

«Abbiamo fatto tutti i passaggi istituzionali per cercare una soluzione. Abbiamo incontrato la Regione, poi la Provincia e infine il Comune verso la fine di novembre. Abbiamo proposto l’utilizzo della strada di San Donato come alternativa per i mezzi pesanti: dal Sindaco ci era stata data assicurazione che ci avrebbe dato una risposta sulla effettiva possibilità di utilizzare quella strada, che necessiterebbe di qualche lavoro di assestamento e che sembra bloccata da un’ordinanza. Dal 9 di dicembre stiamo cercando di avere una risposta ufficiale che non arriva. Possibile che il Sindaco non trovi neppure il tempo per fare una telefonata?», incalza Bocchini.

«Non ci resta che prendere atto che al Sindaco di Fabriano non sta minimamente a cuore il comparto industriale del fabrianese. E questo è davvero un atteggiamento inqualificabile, considerato il peso economico dell’industria sul territorio, con la presenza di aziende multinazionali che danno lavoro a migliaia di persone. Vogliamo continuare a penalizzare ulteriormente le aziende che hanno scelto di continuare a investire? O vogliamo finalmente, insieme, costruire un sistema territoriale che sia accogliente per le attività produttive? Le aziende lottano tutti i giorni, si impegnano sul fronte della digitalizzazione, dell’innovazione, della crescita e la chiusura di un ponte diventa un problema insuperabile per un’amministrazione comunale? E questo sarebbe un Paese adatto al fare impresa?», ha concluso Pierluigi Bocchini, Presidente di Confindustria Ancona.