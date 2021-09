Anche gli stabilimenti marchigiani del Gruppo Fedrigoni coinvolti nel nuovo progetto FedLab

FABRIANO – Anche gli stabilimenti marchigiani del Gruppo Fedrigoni, Fabriano-Sassoferrato-Castelraimondo, coinvolti nel nuovo progetto promosso: l’incubatore di innovazione FedLab per soluzioni avanzate di carta eco-compatibili sostitutive della plastica. Il Gruppo, leader nella produzione di carte speciali e materiali autoadesivi, ha costituto nella divisione Paper un hub per realizzare prodotti cartacei alternativi alle materie plastiche, con particolari caratteristiche di robustezza e idrorepellenza, per il mondo della cosmesi, dell’e-commerce di lusso, dell’alimentare e non solo: le prime novità verranno presentate nei prossimi giorni al Luxe Pack di Monaco e a Packaging Première a Milano.

Il progetto FedLab

«FedLab è un incubatore di idee e di innovazione, un luogo dove si cercano soluzioni ai bisogni dei clienti aiutandoli nella transizione ecologica, dove rendiamo le nostre carte speciali sempre più performanti e allo stesso tempo sostenibili», spiega Micaela Di Trana, Marketing & RDA VP di Fedrigoni Paper e responsabile dell’iniziativa. «È un hub che mette insieme le migliori competenze professionali e le soluzioni tecnologiche più avanzate, dentro e fuori Fedrigoni, al servizio di specifici progetti di sviluppo di nuovi prodotti, applicazioni e soluzioni di business, coinvolgendo tutte le aree aziendali, enti esterni, università, imprese e startup. Come nel caso della NewCo appena costituita con l’azienda parmense Tecnoform (che ne detiene il 30%) per produrre vassoi interni per confezioni di lusso in cellulosa termoformata, biodegradabile ed ecocompatibile, attraverso una tecnologia proprietaria brevettata. Siamo alla continua ricerca di innovatori, persone che abbiano individuato un problema legato alla carta ma anche una buona idea per risolverlo e che credano come noi nella ‘next paper generation’».

Dunque, una sorta di struttura itinerante che seguirà i progetti che, via via, saranno lanciati in questo particolare ambito all’insegna della sostenibilità. E quindi anche i siti produttivi delle Marche – a Fabriano, Sassoferrato, Castelraimondo – potranno essere interessati da questa iniziativa. Infine, molti dei nuovi prodotti sviluppati in FedLab saranno presentati nelle due fiere internazionali di settore in partenza in questi giorni: Luxe Pack, a Monaco dal 27 al 29 settembre, e Packaging Première, al Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano dal 5 al 7 ottobre, entrambe dedicate all’eccellenza nel packaging design di lusso per cosmetici e profumi, fine food, wine & spirits, moda, gioielleria.