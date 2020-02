Fabriano: Debutto nazionale al Teatro Gentile con Francesca Reggiani

FABRIANO – Il Teatro Gentile rinnova la sua vocazione di luogo dedicato alla creazione artistica ospitando la residenza di allestimento di Souvenir di Stephen Temperley, traduzione di Edoardo Erba, commedia in musica per due attori Francesca Reggiani e Massimo Olcese e un pianista Francesco Leineri prima del debutto in prima italiana previsto a Fabriano questa sera 22 febbraio alle 21 nell’ambito della stagione promossa dal Comune con l’Amat e il sostegno della Regione Marche e del MiBACT.

Souvenir – in scena dopo Fabriano domani 23 febbraio al Teatro Angel dal Foco di Pergola alle 21:15 – è una commedia irresistibile in equilibrio fra talento e passione diretta dalla regia di Roberto Tarasco. Non è importante che l’arte corrisponda a rigidi canoni classici, la passione, se brutalmente sincera, trasforma in capolavoro anche una disastrosa esibizione. Un sogno che diventa realtà.

Ispirata alla vera Florence Foster Jenkins, la commedia racconta della ricca signora dell’alta società newyorkese, anima di un circolo di amanti di bel canto, che nel 1944 si esibisce al Carnegie Hall la più importante sala da concerto classica di New York. Un concerto così atteso che i biglietti vennero esauriti con settimane di anticipo. Florence era famosa per la completa mancanza di doti canore: il senso del ritmo le era totalmente estraneo e concepiva intonazioni assolutamente bizzarre. Il 25 ottobre 1944 il suo “talento” diventa di dominio pubblico: cosa accadrà? Alla vicenda si ispira il film biografico Florence, diretto da Stephen Frears nel 2016 e interpretato da Meyl Streep, Hugh Grant e Simon Helberg, che ha raccolto svariati riconoscimenti e nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Souvenir è una produzione Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini per Infinito Teatro, in co-produzione con Argot Produzioni.