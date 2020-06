Fabriano: solidarietà senza sosta in favore della Croce Azzurra

FABRIANO – Solidarietà senza confini in favore della Croce Azzurra di Fabriano. «Grazie al Rotary Club cittadino per il dono di questa moderna ed efficace sanificatrice con processo di ozono», dichiara il presidente Aldo Costantini, al quale è stato offerto un apparecchio mobile di grande utilità in grado di sanificare le ambulanze, ma anche piccoli ambienti, tanto che nella sede dell’associazione è stata creata una stanza in cui, proprio con questo strumento, vengono ora adeguatamente sanificati gli indumenti di protezione individuale dei volontari.

«Una elargizione – commenta Costantini – che accresce la capacità d’offerta del nostro lavoro quotidiano in favore della popolazione e di tutti i nostri volontari, per altro utilissimo in questo particolare periodo in cui non mancano difficoltà nel garantire la turnazione di servizio che ci vede impegnati su più fronti: dai servizi 118 a quelli di lunga percorrenza a tutti quelli riservati in generale all’assistenza».

Complice la pandemia da Covid-19, i volontari in servizio lungo tutto questo periodo sono sensibilmente scesi: dai 140 sulla carta a non più di sessanta operativi quasi giornalmente. «E questo non perché non si voglia dare una mano, anzi. Solo perché ai service esterni, si sono sommati quelli familiari come nei confronti di figli, nipoti e dei propri cari anziani. Dall’ultimo corso di formazione al quale hanno preso parte ventotto persone, ci attendevamo un buon rinforzo di unità, ma per le ragioni sopra elencate non più di tre sono stati quelli che hanno preso servizio», evidenzia Costantini. Da qui, l’appello «a tutta la collettività perché vengano a trovarci e magari, dopo un breve ma quanto più completo possibile corso di formazione, entrino a far parte di questa grande famiglia che è la Croce Azzurra».

Patrizia Salari e Aldo Costantini

Appello condiviso dal Rotary Club di Fabriano che, alla presenza della presidente Patrizia Salari e del componente del direttivo, Doriano Tabocchini, ha donato alla Croce Azzurra una macchina sanificatrice mobile, oltre 2 mila euro di costo, oltre alla consegna di dispositivi di protezione individuali, gel igienizzanti, mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche.