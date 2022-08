Soldi falsificati, fatture fasulle e truffa: 50enne arrestato a Fabriano. Per lui cumulo di pena

FABRIANO – Aveva falsificato soldi, emesso fatture per operazioni inesistenti e resosi responsabile di truffe. Il tutto in un arco temporale di alcuni anni. Arrestato dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, diretto dal Commissario Moira Pallucchi, un 50enne italiano. L’uomo, che era in detenzione domiciliare in città per la condanna a una precedente pena per concorso in truffa continuata, è stato tradotto nel carcere di Montacuto. Dovrà espiare la pena di due anni, sei mesi e 13 giorni di reclusione, oltre alla multa di euro 800 e la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno.

I fatti

Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di Fabriano hanno ricevuto il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona nei confronti di un 50enne italiano residente a Fabriano. Il provvedimento rappresenta un cumulo di pena per una serie di reati dei quali l’uomo si è reso responsabile in un ampio arco temporale e che spaziano dalla falsificazione di monete, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e alla truffa. I poliziotti si sono, dunque, recati presso l’abitazione del 50enne. Quest’ultimo era già in detenzione domiciliare in quanto stava espiando una precedente pena per concorso in truffa continuata. L’uomo, che vanta diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato prelevato dalla sua abitazione dai poliziotti di Fabriano e tradotto presso il carcere di Montacuto ad Ancona per espiare il cumulo di pena di cui è gravato secondo il nuovo provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica dorica.