Fabriano, la situazione del PalaGuerrieri in consiglio comunale

FABRIANO – La situazione legata al PalaGuerrieri di Fabriano approderà in Consiglio comunale domani 27 aprile. Merito di una mozione firmata da tutti i consiglieri di opposizione presenti nell’assise civica: Vincenzo Scattolini, Andrea Giombi, Renzo Stroppa, Olindo Stroppa, Giovanni Balducci, Michele Crocetti, Barbara Pallucca, Vinicio Arteconi e Vanio Cingolani.

«Facciamo seguito alle recenti dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, in riferimento alle criticità di vulnerabilità sismica del Palazzetto dello Sport. Il Palais rappresenta la casa dello sport della città, nonché un bene che è stato da sempre al servizio dei cittadini: sia sufficiente pensare che è stato lo spazio nel quale i fabrianesi hanno trovato accoglienza in seguito al terremoto del 1997 e, recentemente, è stato al servizio della lotta alla pandemia con lo screening di massa», premettono i consiglieri di opposizione, auspicando «un necessario e serio confronto tra l’amministrazione comunale e i tecnici per valutare e attuare le migliori misure per rendere di nuovo fruibile il nostro Palazzetto. In ogni caso, qualunque sia la scelta tecnica che verrà adottata, si ritiene che il Palazzetto dello Sport “Giuliano Guerrieri” debba rimanere di proprietà del Comune, poiché in tale modo potrà rimanere al servizio di tutto lo sport cittadino e al servizio di tutta la comunità», si legge nella mozione.

E questo perché l’intitolazione dell’immobile al professore Giuliano Guerrieri «rappresenta la storia e le radici dello sport locale, in quanto la pallacanestro è la disciplina sportiva maggiormente seguita e la figura di Guerrieri incarna i valori nobili non solo del basket fabrianese, ma dello sport in generale. Per tali ragioni – conclude la mozione – si chiede al Consiglio comunale di Fabriano di votare favorevolmente questo atto il quale impegna il Sindaco e la Giunta a mantenere la proprietà pubblica comunale del Palazzetto dello Sport e al contempo l’intitolazione al Prof. Giuliano Guerrieri a prescindere dagli interventi edilizi che verranno disposti sull’immobile».