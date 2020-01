Fabriano: forze dell’ordine in strada per contrastare furti e incidenti

FABRIANO – Ultimo weekend lungo festivo di controlli per le forze dell’ordine di Fabriano che per oggi e domani, giorno dell’Epifania, metteranno in pista una serie di servizi per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera e qualsiasi altra tipologia di reato. La recente ondata di furti in appartamento in città e in alcune frazioni fabrianesi ha spinto a questa nuova operazione di presidio del territorio.

Come annunciato dal Comando provinciale dell’Arma, i carabinieri della Compagnia di Fabriano, in collaborazione con tutte le altre stazioni sparse nel comprensorio, sono pronti a pattugliare le strade e, quindi, a istituire posti di controllo, soprattutto durante le ore serali e notturne. Un’operazione che vedrà impiegati il maggior numero possibile di militari. Si cercherà, quindi, di presidiare il territorio e far desistere eventuali malintenzionati e/o malviventi dai loro propositi criminosi.

Lo stesso dicasi per gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, agli ordini del commissario Capo, Fabio Mazza, che – in ossequio alle disposizioni emesse dal Questore di Ancona, Claudio Cracovia – saranno impegnati nelle vicinanze dei locali della cosiddetta movida cittadina. L’obiettivo è duplice. Da una parte, infatti, si intende aumentare la percezione di sicurezza per prevenire i furti e qualsiasi altra tipologia di reato. Dall’altra, si vuole evitare assolutamente che ci si metta alla guida sotto effetto di alcol e/o di sostanze stupefacenti.

Non solo controlli in strada, ma anche servizi di pattugliamento in più zone di Fabriano e delle numerose frazioni cittadine. Nel mese di dicembre, in particolar modo durante il lungo periodo festivo natalizio, si sono verificati molti furti in appartamenti. Per fortuna, alcuni solo tentati e sventati dalla prontezza di spirito dei residenti stessi. Per questo, i controlli sono rafforzati, per dare maggiore tranquillità a tutti coloro che intendono trascorrere la serata fuori, nei locali, in compagnia di amici e parenti per festeggiare l’ultima festa, l’Epifania.