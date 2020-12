Fabriano si veste a festa in vista del Natale

Stella cometa in piazza del Comune, albero di Natale di 12 metri in piazza Padella, proiezioni sulle facciate di tre palazzi simbolo della città. E per le vie di corso della Repubblica risuona musica natalizia

FABRIANO – Illuminato a festa il centro storico di Fabriano in vista del periodo natalizio. Sperando che i fabrianesi dimostrino maggiore prudenza rispetto ad altre città italiane, considerando la pandemia da Coronavirus, ed evitino assembramenti per scattare selfie.

Albero di Natale in piazza Padella

Accese tutte le luminarie che l’amministrazione comunale aveva predisposto per vivere in città gli ultimi giorni dell’anno. E, proprio quest’anno di pandemia, niente cartellone di iniziative, ma abbondanza di luci di festa. A partire dalla stella cometa in piazza del Comune, dall’albero di Natale di 12 metri in piazza Padella e dalle proiezioni sulle facciate di tre luoghi simbolo di Fabriano: Palazzo del Podestà, Torre Civica, la Cattedrale San Venanzio. In rotazione ciclica ogni 10 minuti si potranno ammirare i tre spettacoli. Per le vie di corso della Repubblica la musica natalizia è la colonna sonora per le passeggiate.

«Sabato scorso ho visto in piazza del Comune tanti bambini con il naso all’insù, con gli occhi che brillavano dei colori delle proiezioni», ha evidenziato il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli. Da ieri, nonostante il maltempo, l’accensione ufficiale delle luci senza nessuna cerimonia particolare per evitare assembramenti. La novità italiana, visto che è presente in tantissime città, è la grande stella cometa che con la coda disegna un arco alla Fontana Sturinalto, recentemente restaurata.

«Credo che gli amanti della fotografia avranno di che sbizzarrirsi. Fate girare le vostre foto e promuoviamo la nostra meravigliosa città. Non dimenticate di andare ad ammirare anche le proiezioni sulla facciata della Cattedrale che si alternano a quelle in piazza. Avevamo tante altre cose pronte: concerti in piazza, artisti di strada, villaggio, pista, fabbrica di Babbo Natale e appuntamenti al teatro. Ci rifaremo. Per adesso, spero che riusciremo a regalarvi un po’ di gioia e serenità», conclude il primo cittadino. Sentimenti che sicuramente mancano, considerando la pandemia da Coronavirus e, soprattutto questa seconda ondata, per come ha impattato su Fabriano e l’intero comprensorio.