Si torna a chiedere la riapertura alle auto e la sosta in corso della Repubblica a Fabriano

«Chiediamo l’apertura nei giorni feriali, nelle ore mattutine, del Corso per permettere ai clienti di arrivare in centro senza difficoltà», la richiesta avanzata da una ventina di commercianti

FABRIANO – Riaprire nei giorni feriali il centro storico di Fabriano alla circolazione, attualmente corso della Repubblica è interdetto ai mezzi h24. A chiederlo una ventina di commercianti. «Chiediamo l’apertura nei giorni feriali, nelle ore mattutine, del Corso – dice Riccardo Pesci a nome dei suoi colleghi – per permettere ai clienti di arrivare in centro senza difficoltà». Dunque, un ritorno al passato, quando invece circa due anni fa, l’allora giunta pentastellata di Fabriano, guidata dal sindaco Gabriele Santarelli, decise di rendere la zona off limit per le auto tutti i giorni, una misura che si muoveva nel solco del Piano della Mobilità Sostenibile.

La presa di posizione

I commercianti chiedono anche una maggiore collaborazione con l’attuale Amministrazione comunale a guida Daniela Ghergo. «Vogliamo avviare un percorso costruttivo con il Comune – dichiara Mauro Bartolozzi, storico commerciante ed ex presidente di Confcommercio Fabriano – per riuscire ad avviare una collaborazione che vada avanti tutto l’anno. Serve, dunque, programmazione e dialogo» è stato ripetuto dai presenti che hanno espresso la volontà di dar vita a un Comitato che magari possano iscriversi al “question time”, per parlare direttamente con la Giunta; partecipare maggiormente alle sedute del consiglio comunale; organizzare azioni forti di protesta per chiedere maggiori attenzioni. Infine, i commercianti presenti hanno anche affrontato la questione relativa alla carenza di parcheggi in centro «che potrebbe essere risolta con l’apertura mattutina di Corso della Repubblica nel tratto che va dall’incrocio della chiesa di San Filippo all’intersezione con piazza Garibaldi». Il nuovo comitato cercherà di avviare un colloquio con l’Amministrazione comunale. «La riapertura mattutina di quel tratto di Ztl, sia alla circolazione che alla sosta, è il primo passo» la conclusione di Riccardo Pesci.