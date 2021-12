Shopping natalizio a rilento a Fabriano, l’appello della Cna

FABRIANO – «Un regalo per Natale? Regalatevi Fabriano e le sue bellezze». Questo l’appello che la sezione cittadina della Cna rivolge a tutti coloro che vogliono dare una mano al comparto del commercio fabrianese. «Siamo ormai giunti alle giornate che dovrebbero essere di norma quelle più “calde” per lo shopping natalizio, ma a Fabriano, soprattutto nel centro storico, molti negozianti fanno notare come in realtà l’afflusso di persone intente a fare acquisti risulti ad oggi ancora particolarmente modesto», sottolinea il dato Marco Silvi, referente CNA Area Montana.

L’appello

«In questi giorni che precedono le festività del Santo Natale sto visitando tante attività del centro. Nelle tante interazioni con i vari commercianti, il filo conduttore che ho purtroppo riscontrato è quello della preoccupazione per la scarsità di persone che si recano nelle vie del centro e dunque nei negozi. I fattori che portano a impoverire l’afflusso di clienti in questo periodo cruciale dell’anno sono ovviamente molteplici, a partire senza dubbio dalla recente e massiccia riacutizzazione dei contagi da Covid-19 anche nel fabrianese». Da qui, il forte appello. «Senza dubbio la città non ha quest’anno l’albero di Natale più sfarzoso della Provincia e non vedremo file di ragazzi ad aspettare di poter pattinare sul ghiaccio, ma Fabriano vale molto di più di qualsiasi albero e qualsiasi pista. I portali e-commerce rimarranno gli stessi anche dopo l’Epifania, ma volete mettere il paragone tra un acquisto fatto da casa con l’atmosfera che si genera invece nello scrutare le vetrine illuminate mentre si passeggia al cospetto del Palazzo del Podestà o mentre si ammirano i giochi di luce sopra la fontana Sturinalto dal Loggiato di San Francesco? Il periodo natalizio, commercialmente parlando, non è solo un’innumerevole sequenza di regali, ma è anche una straordinaria occasione per “vivere” gli acquisti stessi, per intrattenere una piacevole conversazione con chi vi consiglia cosa regalare prima di prepararvi un grazioso pacchetto. Se si rispettano rigorosamente le misure preventive per evitare il contagio, non esiste virus che possa intaccare il fascino e la bellezza di Fabriano e del suo territorio, le festività di Natale sono un’ottima occasione per fare un regalo da Fabriano mentre ci si regala Fabriano stessa», conclude Marco Silvi, referente CNA Area Montana.