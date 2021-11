La sezione Cna di Fabriano ha ospitato Alessandro Stroppa, «un caso di successo dal quale imparare molto»

FABRIANO – La sezione Cna di Fabriano ha ospitato nella sua sede Alessandro Stroppa, «un caso di successo dal quale imparare molto», le parole del referente dell’associazione di categoria, Marco Silvi. Alessandro Stroppa, nei giorni scorsi, è balzato agli onori delle cronache per essersi classificato con la propria azienda Aleascosmetics.com al 37° posto tra i migliori 500 negozi online del territorio italiano nella classifica pubblicata dal Corriere della Sera nell’inserto “L’Economia”.

«Oltre ai complimenti per il prestigioso risultato ottenuto, l’occasione è stata utile per generare un interessante confronto tra un’associazione datoriale come la CNA di Ancona che sta puntando molto sulla digitalizzazione delle proprie imprese associate e un’azienda del nostro territorio che ha saputo sfruttare al meglio i più evoluti strumenti di comunicazione per generare successo», ha rimarcato ancora, Marco Silvi.

Alessandro Stroppa, dal canto suo, ha tenuto a rimarcare «come le fondamenta della sua realtà aziendale si fondino sulla competenza e la multidisciplinarietà del proprio team composto da oltre 10 risorse tra collaboratori e dipendenti e di come tali qualità siano risultate decisive anche nel saper trasformare i disagi operativi generati dalla pandemia da Covid 19 in opportunità di sviluppo basate sull’attenta analisi del nuovo contesto socio-economico e sulla flessibilità di azione».

Attualmente l’azienda ha sede ad Esanatoglia ma entro il 2022 sarà trasferita nella nuova sede di Fabriano in viale XIII luglio. Distribuisce sul territorio nazionale i marchi “La Femme professional”, “Perfect Silk lashes”, “Moyra”, “Shemax”.