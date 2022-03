Fabriano da un anno senza il servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica

Protesta il capogruppo del Partito Democratico Balducci: «Ad oggi non abbiamo l'ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica; l'Ente ha perso il contributo regionale di € 15.000 per la gestione dello IAT»

FABRIANO – Fabriano senza più il servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica. A denunciarlo il capogruppo del Partito Democratico Giovanni Balducci. «La città di Fabriano, da circa un anno, è stata privata del servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica».

«Ad onor del vero – continua Balducci – nel maggio 2021 l’amministrazione aveva pubblicato il bando per individuare il gestore del servizio: avevano risposto nei termini ben sei società… poi tutto si è fermato! Anzi, ancor peggio: nel settembre 2021 l’Ente ha annullato in autotutela il bando. Quanto sta piacendo all’amministrazione questa autotutela», ironizza l’esponente Democrat. Le motivazioni dell’autotutela sono «da incorniciare, visto che si scrive come nel bando ci siano due manchevolezze gravi: non è stata prevista la necessità che il vincitore si doti di tutti i dispositivi e i prodotti di prevenzione richiesti obbligatoriamente per fronteggiare il Covid-19; non è stato previsto di incrementare l’orario di apertura del servizio per il periodo della mostra di Allegretto Nuzi».

A conti fatti, dunque, gli effetti di tutto ciò sono «che ad oggi non abbiamo l’ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica; l’Ente ha perso il contributo regionale di € 15.000 per la gestione dello IAT. Li perde il Comune di Fabriano, ne beneficia qualche altro Comune. E per fortuna che turismo e cultura erano il futuro. Parole di poco tempo fa», conclude il capogruppo del Partito Democratico di Fabriano, Giovanni Balducci.