Serradica di Fabriano si stringe attorno ai familiari di Mario Colonnelli

FABRIANO – «Tanta la gente che avrebbe voluto salutarti come meriti, ciao Mario». Con queste parole gli amici più stretti di Mario Colonnelli, 81enne scomparso sabato sera, hanno voluto stringersi attorno al dolore dei familiari. Mario, se n’è andato per colpa di un male incurabile. Da sempre residente nella frazione di Serradica era molto conosciuto anche a Fabriano. Per anni ha gestito lo storico forno della frazione e ha deliziato i paesani e i passanti con i suoi prodotti dolci e salati.

Appassionato di macchine d’epoca e di sport ha collaborato anche con alcune società sportive. Molto credente andava in pellegrinaggio a Lourdes, nel santuario meta di milioni di pellegrini ogni anno. Talmente legato alla Madonna che quando, un anno e mezzo fa, ignoti rubarono la statuetta dall’edicola sacra situata lungo la strada che collega Cacciano a Serradica, Colonnelli si prodigò per acquistare una nuova statua e per risistemare la nicchia che era stata danneggiata. Un furto che aveva lasciato l’amaro in bocca nei residenti delle due frazioni che, soprattutto d’estate, passeggiano spesso, in quella strada recitando il rosario.

«Una persona con grande cuore – ricorda Andrea Poeta, residente a Serradica, fumettista e custode dell’Oratorio della Carità di Fabriano. – Un simbolo del nostro piccolo paese. Da tempo lottava come un guerriero con una malattia che non gli ha lasciato scampo. Un uomo – racconta – sempre goliardico e felice di vivere e di farti ridere. Aveva consigli per tutti, una persona d’altri tempi. Sicuramente avrebbe meritato un funerale normale, sarebbe stato contento di vedere il suo paese pieno di amici per l’ultimo saluto».

Il rito funebre si è svolto ieri pomeriggio nel cimitero di Serradica dove il feretro è stato poi sepolto. «Mario era davvero speciale e ricorderemo con grande affetto e gioia i momenti belli trascorsi in sua compagnia» il pensiero unanime, sui social degli abitanti di Serradica e di molti fabrianesi che si sono stretti alla moglie e ai figli in un abbraccio virtuale in questo momento di dolore. «Ci dispiace molto non aver potuto partecipare. Ma abbiamo pregato tanto per Mario e i suoi familiari».