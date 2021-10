Serra San Quirico: Paola Togni nominata Cavaliere del Lavoro da Mattarella

SERRA SAN QUIRICO – Oggi a Roma Paola Togni, Presidente e Amministratore Delegato dell’omonima azienda di famiglia con sede a Serra San Quirico, ha ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la prestigiosa nomina a Cavaliere del Lavoro. «È una forte emozione e un grande onore essere qui. Dedico questa importante onorificenza a tutta la mia famiglia a partire da mio padre che ha fondato l’azienda, a mio fratello con il quale ho percorso un tratto di strada, ai miei figli che hanno scelto di seguire le nostre orme e a tutti i collaboratori che credono in noi, e ogni giorno lavorano con passione e dedizione per gestire il presente e costruire il futuro della nostra impresa. Orgogliosi di appartenere al nostro territorio, le Marche, operiamo anche e soprattutto per custodirne i valori e incrementare il benessere della comunità: le persone e l’ambiente sono sempre al centro della nostra attività», le sue parole.

Paola Togni

La sua storia

Quella di Paola Togni è una storia professionale strettamente legata a quella della sua famiglia. Nel 1980 entra giovanissima nell’azienda creata dal padre Luigi nel 1954, già attiva nella produzione di Spumanti e Acque Minerali. Grazie al solido bagaglio di competenze e alla predisposizione nella gestione finanziaria segue e accompagna lo sviluppo dell’impresa in tutte le fasi più importanti, affiancando il padre e il fratello Paolo. Negli anni afferma il proprio radicamento sul territorio sostenendo progetti di aggregazione di filiera, come l’acquisizione di una partecipazione in Fabbrica della Birra Tenute Collesi, grazie alla quale diventa produttore della omonima e pluripremiata birra artigianale Collesi, altra eccellenza della regione. Attualmente l’azienda Togni S.p.A. conta 4 siti produttivi, 120 addetti, 48 Paesi in cui sono presenti milioni di bottiglie di acqua, spumante e birra artigianale con marchi come “Rocca dei Forti”, “Frasassi”, “San Cassiano”, “Gocciablu” e “Terza Rima”. Oggi Paola Togni può guardare al futuro con un impegno che si rinnova e concretizza ogni giorno nell’affrontare le sfide della ricerca e dello sviluppo, che persegue con passione e tenacia nel solco della tradizione. Ultima creazione, Centinari Franciacorta, un nuovo marchio e sua prima esperienza fuori dalle Marche, a sottolineare la sua volontà di migliorarsi costantemente e dare valore alla qualità.