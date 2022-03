Serra San Quirico: migliorano le condizioni dell’uomo caduto mentre era in volo con il parapendio

L'uomo si trovava al momento dell'impatto in una zona impervia in località monte Murano. I sanitari lo hanno monitorato a seguito delle ferite riportate. Ma sembra che il quadro clinico proceda nel migliore dei modi

SERRA SAN QUIRICO – Sono in miglioramento le condizioni dell’uomo di circa 60 anni che ieri pomeriggio, 14 marzo, è rimasto vittima di un incidente con il parapendio nella zona del monte Murano nel comune di Serra San Quirico. I sanitari lo hanno tenuto costantemente monitorato a seguito delle ferite riportate. Ma sembra che il quadro clinico proceda nel migliore dei modi.

I fatti

Intorno alle 18 di ieri pomeriggio, l’uomo era impegnato in volo con il parapendio. Mentre di preparava alla manovra di atterraggio, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare con la schiena un albero e, quindi, il terreno. L’uomo si trovava al momento dell’impatto in una zona impervia in località monte Murano a ridosso della gola della Rossa nel territorio del comune di Serra San Quirico. L’incidente contro l’arbusto ed il successivo impatto con il terreno hanno provocato alcune contusioni. È stato lo stesso 60enne ad avvertire i soccorsi. Dalla centrale operativa del 112 sono state allertate le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico della provincia di Ancona e, successivamente, si è chiesto l’ausilio dell’eliambulanza Icaro 02 dalla vicina base di Fabriano. L’equipaggio composto dai medici e dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico ha constatato le condizioni dell’uomo, lo ha stabilizzato, caricato a bordo dell’elisoccorso e condotto all’ospedale Regionale di Torrette di Ancona.