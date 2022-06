Serra San Quirico, infortunio sul lavoro alla Cava: operaio colpito da una sponda al viso

SERRA SAN QUIRICO – Stava lavorando quando, improvvisamente, è stato colpito al volto dalla sponda di un camion del movimento terra. Allarme rosso questa mattina verso le 11 alla Cava Gola della Rossa, per un infortunio sul lavoro in cui è rimasto ferito un operaio di 41 anni di Serra San Quirico.

L’uomo in seguito al colpo ricevuto al volto, dapprima è stramazzato al suolo ma poi si è rialzato e sembrava essere in grado di continuare il lavoro, ma invece dopo qualche minuto ha iniziato a stare male ed è svenuto. I colleghi hanno subito lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112.

Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce verde di Serra San Quirico è stata inviata anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette, visto che l’operaio non riprendeva i sensi. Monitorato, è stato caricato in elicottero. Dopo poco l’uomo si è ripreso, anche se manifestava ancora uno stato confusionale e dolore al volto. È stato trasportato in codice rosso traumatico al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Nell’infortunio ha riportato un trauma facciale. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica dell’infortunio.