Serra San Quirico, cade dalla bici e batte la testa. Interviene l’eliambulanza

SERRA SAN QUIRICO – Avventura a lieto fine per un ciclista 51enne che ha battuto il capo durante un’escursione, nella giornata di ieri 7 febbraio, nei pressi di Serra San Quirico. Data la delicatezza della situazione si è reso necessario il trasporto, in eliambulanza, ad Ancona, al presidio regionale Torrette. Fortunatamente, dopo qualche ora è stato dimesso.

Nella giornata di ieri – 7 febbraio -, un gruppo di ciclisti di Fabriano ha deciso di effettuare un’escursione con la bicicletta, esattamente le mountain bike. Un momento di sport, ma soprattutto di socialità rispettando tutte le regole imposte dalla pandemia da Coronavirus. Probabilmente per il terreno reso insidioso dalla pioggia, un componente del team, un 51enne, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto pensatamente in terra, sbattendo la testa.

Immediatamente, gli altri componenti del team della città della carta, hanno dato l’allarme. Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 dell’ospedale Carlo Urbano di Jesi. I sanitari hanno stabilizzato il ciclista sul posto, ma considerando il duro impatto del capo con il terreno, hanno preferito chiedere l’ausilio dell’eliambulanza Icaro 2 di base a Fabriano.

Quest’ultima è atterrata nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente e il 51enne è stato issato a bordo. Quindi, si è alzata in volo in direzione del capoluogo dorico, esattamente all’ospedale regionale Torrette di Ancona. I medici hanno sottoposto il ciclista a tutti gli esami strumentali e diagnostici del caso, per accertare con non ci fossero gravi conseguenze a seguito della caduta. Fortunatamente, è stato così, il quadro clinico non ha presentato particolari criticità. Infatti il 51enne una volta medicato è stato dimesso, potendo fare ritorno a casa propria e dovendo osservare un periodo di riposto a scopo precauzionale.