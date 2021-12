Cambia sede il Punto Vaccinale di Popolazione di Fabriano

FABRIANO – Cambia nuovamente sede il Punto Vaccinale di Popolazione di Fabriano. Da domani, lunedì 27 dicembre, si trasferirà presso la nuova sede di via G. Di Vittorio 1 (ex CRI, di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco). Attualmente è allocato all’interno del centro commerciale Il Gentile, negli uffici dell’ex Agenzia delle Entrate. Lo spostamento si è reso necessario per poter aumentare il numero delle somministrazioni giornaliere. Per le somministrazioni pediatriche, invece, sembra essere confermata al momento, la sede dell’ospedale Engles Profili di Fabriano.

Il Sindaco

«Il 22 dicembre, ho riconsegnato al Demanio dello Stato l’immobile in via Giuseppe di Vittorio che nel 2016 era stato requisito con un decreto sindacale per destinarlo al Comitato Locale della CRI, dopo che la loro sede era risultata inagibile in seguito alle scosse di terremoto di fine ottobre dello stesso anno. La Croce Rossa, sezione di Fabriano, si è infatti trasferita nella nuova sede in via Brodolini. L’immobile del Demanio che era stato assegnato al Comando dei Vigili del Fuoco è stato quindi concesso per la realizzazione del nuovo punto vaccinale territoriale che si sposterà qui già da domani, lunedì 27 dicembre», evidenzia il sindaco, Gabriele Santarelli. La nuova sede consente di attivare 4 postazioni vaccinali al posto delle sole due che erano presenti nella sede del Centro Commerciale così da poter aumentare il numero dei vaccini per ogni seduta. Il Comune è intervenuto per eseguire i lavori necessari per garantire la connessione internet e fornendo, come per gli altri centri fin qui allestiti, gli arredi utili. «L’individuazione e l’attivazione della nuova sede sono state possibili grazie alla collaborazione di tanti soggetti: ASUR, Protezione Civile Regionale, Comune, Comando Provinciale e Locale dei Vigili del Fuoco, Demanio dello Stato, Comitato di Fabriano della Croce Rossa Italiana e Prefettura di Ancona. Era assolutamente indispensabile potenziare il servizio vaccinale per fronteggiare la nuova ondata di contagi e ora abbiamo uno strumento in più per farlo», ha concluso Santarelli.