Secondo decesso a Sassoferrato riconducibile al Coronavirus

L’uomo, risultato positivo al Covid-19 il 13 marzo scorso, si trovava ricoverato in Terapia intensiva a Civitanova Marche. Era molto conosciuto in città per via del suo carattere aperto e socievole

SASSOFERRATO – Secondo decesso riconducibile al Coronavirus a Sassoferrato. Si è purtroppo spento oggi 19 marzo nell’ospedale di Civitanova Marche dove era ricoverato, un pensionato 80enne. Nella scorsa settimana, l’uomo, che viveva da solo, aveva contattato il 118. Il 13 marzo scorso, è stato portato all’ospedale Engles Profili di Fabriano per essere sottoposto al tampone. Purtroppo, ne è risultato positivo. Per l’80enne è stato disposto l’immediato ricovero, fino al 14 marzo in isolamento a Fabriano. In attesa che si liberasse un letto in un ospedale Covid-19 positivi. Domenica, quindi, il trasferimento nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Civitanova Marche.

I medici hanno provato in tutti i modi di salvargli la vita, intubandolo e attaccandolo ai macchinari per la ventilazione assistita. Ma purtroppo, nella mattinata di oggi, 19 marzo, il suo cuore si è fermato. L’80enne viveva nella parte alta di Sassoferrato, era molto conosciuto in città per via del suo carattere aperto e socievole, oltre che per la sua attività di imprenditore agricolo.

Sono in corso le operazioni per il trasporto del feretro dal presidio ospedaliero civitanovese al cimitero di Sassoferrato, dove la salma sarà benedetta e, quindi, tumulata. Poche le persone che potranno assistere, in base a quanto disposto dall’Ordinanza governativa.

La notizia si è diffusa immediatamente a Sassoferrato, paese ancora scosso dalla notizia del primo decesso avvenuto lunedì scorso di un 73enne residente in una frazione della città sentinate. Tutti i sassoferratesi, in queste ore, si stringono virtualmente intorno ai parenti dell’uomo, in questo forte momento di dolore e sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia dell’80enne. «L’amministrazione comunale tutta esprime il più profondo cordoglio nei confronti dei familiari e si stringe intorno a loro ed a tutta la comunità, in un momento così grave e difficile», il commento del sindaco, Maurizio Greci.

Nella città sentinate, a oggi, sono risultati affetti da Coronavirus sette persone, 6 uomini e una donna, di cui due deceduti. E sono circa 40 le persone che si trovano in isolamento fiduciario e/o forzato da quando è iniziata questa emergenza.