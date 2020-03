Secondo caso a Sassoferrato: manager positivo al Covid-19

L'uomo si è sentito male in Usa e si è rivolto alle autorità sanitarie che lo hanno sottoposto al tampone. I familiari sono in isolamento fiduciario. Purtroppo il numero potrebbe essere presto aggiornato considerando i controlli in atto

SASSOFERRATO – Secondo caso ufficiale a Sassoferrato: si tratta di un uomo sulla 50ina, manager in un’azienda della zona industriale Berbentina. Attualmente, si trova in quarantena negli Stati Uniti d’America. Si era recato negli Usa per un viaggio di lavoro. Qui si è sentito male ed è stato sottoposto al tampone. È risultato positivo al Covid-19. Immediatamente sono state avvertite le autorità italiane, fino a giungere al sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci.



«Si rende noto alla cittadinanza che, alla data odierna, i casi accertati di Covid-19 sul territorio comunale risultano due, entrambi presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale che sta provvedendo a porre in essere le necessarie procedure per il corretto trattamento degli stessi», la conferma del primo cittadino della città sentinate che rinnova l’invito alla popolazione alla scrupolosa osservanza alle prescrizioni già fornite a livello ufficiale dalle Istituzioni e ampiamente diffuse da questa Amministrazione nei giorni scorsi, richiamando la cittadinanza, soprattutto nell’odierno frangente, al più rigoroso rispetto del senso civico di comunità. «Si ribadisce, al riguardo, la necessità di collaborare, senza preventive esternazioni dettate dal panico e senza contribuire alla diffusione di notizie non vere o non accertate, che risulterebbero non solo inutili, bensì dannose in circostanze come questa, dove l’equilibrio e la ragionevolezza devono prevalere, a tutela del bene comune».

Da quanto si apprende, nella scorsa settimana per motivi di lavoro, il manager sulla 50ina sposato e con un figlio, si è recato negli Stati Uniti. Stava bene. All’improvviso, però, si è sentito male. Si è rivolto alle autorità americane che lo hanno sottoposto al tampone per il Coronavirus, risultandone positivo. I familiari sono stati allertati e posti immediatamente in isolamento fiduciario nella propria abitazione. Così come si è provveduto a contattare tutti i colleghi di lavoro dell’uomo, si parla di meno di dieci persone che potrebbero essere sottoposte a tampone per Covid-19. Probabile che si proceda anche a una sanificazione dei luoghi dell’azienda dove lavora il manager.

A conti fatti, dunque, a Sassoferrato si è giunti a due casi positivi e cinque persone in isolamento fiduciario. Ma, purtroppo, il numero potrebbe essere presto aggiornato considerando i controlli in atto su tutti coloro che sono venuti a contatto con i due contagiati da Coronavirus.