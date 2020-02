Scuola Melchiorri di Cerreto, trasferiti gli studenti di una classe: problemi al soffitto e solaio

CERRETO D’ESI – Spostata d’urgenza una classe della scuola media Melchiorri di Cerreto D’Esi a causa di un avvallamento al solaio. Il consigliere comunale di minoranza del Partito Comunista dei Lavoratori, Marco Zamparini, ha informato – tramite pec – la Procura della Repubblica di Ancona e il Prefetto di Ancona chiedendo accertamenti.

Indici di vulnerabilità sismica pari a 0.23 per il plesso scolastico che ospita la scuola media Melchiorri di Cerreto D’Esi accertato e anche per questo il Comune ha ottenuto un finanziamento per la costruzione di un nuovo edificio scolastico. Un iter che si sta dimostrando molto lento e farraginoso e che vede ancora la fase della scelta del sito.

Una situazione che ha generato molte frizioni a livello politico, con le opposizioni a chiedere conto al primo cittadino di Cerreto D’Esi, Giovanni Porcarelli, su perché si stiano cambiando i criteri di scelta in continuazione. In ballo ci sarebbe anche un terreno riconducibile allo stesso Porcarelli.

Ora questa notizia che si è verificata nella giornata di ieri, 18 febbraio, e che comporta nuove polemiche. «Ieri è stato disposto lo spostamento della classe II A della scuola media Melchiorri e la chiusura dell’aula sottostante, per un avvallamento al solaio della suddetta classe. È stata una misura precauzionale da parte del dirigente scolastico, vista tutta la documentazione e in previsione di ulteriori controlli da parte dell’ufficio tecnico comunale», informa il consigliere del Pcl, Marco Zamparini.

«Nel pomeriggio mi sono recato in Comune chiedendo spiegazioni in merito, ma non essendo state esaustive quelle fornitemi richiederò tutta la documentazione del caso. Nel frattempo ieri sera ho inviato una segnalazione tramite pec chiedendo chiarimenti e accertamenti alla Procura della Repubblica di Ancona, al Prefetto di Ancona e al Sindaco di Cerreto D’Esi. Allo stesso modo ho informato anche lo studio tecnico comandato dalla Procura della Repubblica di Ancona che sta già esaminando il procedimento aperto verso ignoti per verificare l’agibilità della scuola media Melchiorri». Zamparini non intende generare allarmismo, «ma visto l’indice di rischio sismico di 0,23 di questo stabile, questo è il minimo che posso fare».